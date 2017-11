Europa „nagle odkryła", że nazizm na Ukrainie nie jest wymysłem Rosji

© Sputnik. Aleksander Maksimenko Batalion „Azow" chce podbić Europę

W szeregach nacjonalistycznego batalionu „Azow", przeciwko któremu wszczęto w Rosji postępowanie karne, walczy coraz więcej najemników z Niemiec i innych krajów Europy — informuje niemiecka gazeta Spiegel.

Według danych periodyku ukraińscy radykałowie werbują nowych członków rozdając ulotki na różnych neonazistowskich spotkaniach, gdzie wzywają do „uratowania Europy przed wymieraniem".

„Celem operacji werbunkowej jest «ponowne podbicie Europy». Właśnie dlatego to ugrupowanie przyciąga m.in. niemieckich nastoletnich neonazistów" — pisze Spiegel.

„Kampania reklamowa" ukraińskich radykałów zakończyła się sukcesem — pisze autor artykułu: w ciągu ostatnich trzech lat liczba członków „Batalionu Azow" zwiększyła się trzykrotnie. Według danych gazety w 2014 roku należało do niego 850 osób, a obecnie już 2500.

„«Azow» nie ukrywał jakoś szczególnie, że jego cele nie ograniczają się do działań na Donbasie, że jest to siła polityczna, która dąży do tego, by, jak pisali jej ideolodzy «rozszerzyć władzę białego człowieka na cała białą Europę», w tym także państwa zachodnioeropejskie. Właśnie teraz żołnierze Azowa wprowadzają to hasło w życie, przy czym proszę zauważyć, że robią to konsekwentnie. Od pierwszych dni ukraińskiego konfliktu « Batalion Azow» miał do dyspozycji skrajnie prawicowych bojówkarzy z różnych krajów Europy. Jeśli zaś chodzi o nijaką politykę Europy, na zasadzie: niczego nie widzę i nie słyszę, to oczywiście, przez długi czas przymykała oczy na nazizm, krzycząc, że wszystko to zwykła «rosyjska propaganda», której nie wolno wierzyć. A teraz nagle europejskie gazety jedna za drugą zaczynają pisać o obecności nazistów na terytorium Ukrainy. Jest to kolejny dowód na to, że Rosja miała rację, a europejskie media bezczelnie kłamały" — powiedział Władimir Korniłow.