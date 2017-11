„Miesiąc miłości do zwierząt” w Permie

© Sputnik. Mikhail Kireev Tajemnica masowej śmierci bajkalskich nerp (wideo)

Ponieważ coraz więcej ludzi dobrowolnie rezygnuje z jedzenia mięsa, swój festiwal permscy obrońcy zwierząt Anna Fadiejewa i Timofiej Dubrowskich zaczęli od prelekcji popularnonaukowej, na której wystąpili znani rosyjscy eksperci w dziedzinie świata zwierząt, dietetyki i kultury. Podczas wystąpienia specjalistki ds. bioetyki z Uniwersytetu Permskiego Natalii Kosticynej można się było dowiedzieć, jak czują i myślą zwierzęta i pod jakimi względami są podobne do człowieka. Przewodniczący permskiego oddziału Związku Ochrony Ptaków Rosji Aleksander Szepel opowiedział natomiast o różnorodności zwierząt regionu i o tym, jak pod wpływem człowieka i globalnych procesów ulega ona zmianom.

„Gwiazdą" wieczoru został lekarz z Sankt Petersburga Aleksander Karpuchin, który odczytał wykład na temat tego, jak i po co warto jest przejść na dietę roślinną, a także opowiedział o faktach i mitach, związanych z wegetarianizmem, na przykład że bez mięsa nie da się zostać sportowcem, zbudować mięśni i w ogóle dobrze się czuć.

Organizatorzy festiwalu nie zapomnieli również o współczesnych trendach, urządzając tak zwany „hackathon". Hackathon — to wydarzenie skierowane do programistów, podczas którego informatycy i inne osoby związane z rozwojem oprogramowania, takie jak projektanci grafiki, twórcy interfejsów i menedżerowie projektów, stają przed zadaniem rozwiązania określonego problemu związanego z projektowaniem. Tymczasem na festiwalu miłości do zwierząt odbył się art-hackathon, którego motywem przewodnim była pomoc zwierzętom i środowisku naturalnemu. Miejscowi aktywiści i artyści przedstawili projekty, które miały zachęcić mieszkańców Permu do uczestnictwa w zmienianiu lokalnego krajobrazu i wspieraniu ekologii.

W konkursie, w którym główną nagrodą był bon pieniężny na realizację projektu, walczyło aż 7 ekip. Zaprezentowano na przykład projekt aplikacji do poszukiwań zaginionych zwierząt, projekt społeczny „Obywatel" oraz inicjatywę, mającą na celu ochronę ropuch szarych, które są wniesione do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Zwycięzcą został projekt „Perm — miasto rzek". Za wygrane pieniądze aktywiści stworzą w dolinach małych rzek Permu kilka art-obiektów. „Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak cenne są doliny małych rzek — zaśmiecają i niszczą je" — alarmują twórcy projektu.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Władimir Putin wśród zwierząt 19

Dla miłośników przyrody i zwierząt odbędzie się także eko-market i Dzień Wegetariański „Wszystko co żywe", gdzie będzie można spróbować smacznych i zdrowych produktów roślinnych, kupić towary ekologiczne od wegetariańskich kawiarni, restauracji i sklepów. Na market można również przynieść rzeczy, które zostaną przekazane schroniskom dla bezdomnych zwierząt a także kupić sobie ciepłe, a co najważniejsze sztuczne futro. Okazuje się, że jest to teraz prawdziwy hit modowy — tak przynajmniej powiedział dyrektor generalny Gucci, kiedy informował, że włoski dom mody całkowicie rezygnuje z używania naturalnych futer.

Co ciekawe podczas ekomarketu odbędzie się również odpowiednik „Żywej Biblioteki", o której opowiadaliśmy Państwu już wcześniej. W takiej bibliotece miejsce książek zajmują żywi ludzie. Z reguły zapraszane są osoby, z których stylem życia czy poglądami wiążą się w społeczeństwie pewne mity i stereotypy. Tych razem obalać je będą weganin, witarianin, wolontariusz schroniska dla zwierząt i profesjonalna sportsmenka-wegetarianka. Bohaterowie opowiedzą swoje historie i odpowiedzą na wszystkie pytania uczestników spotkania.

© AFP 2017/ Vyacheslav Oseledko Irbisy śnieżne z Górnego Ałtaju dostaną „dowody osobiste"

Zaraz po markecie ekologicznym odbędzie się mini festiwal filmowy, na którym zostaną zaprezentowane filmy dokumentalne, związane z obroną praw zwierząt w Rosji i na świecie, wolontariatem w rezerwatach zwierząt, a także dietą roślinną. Oprócz tego odbędą się także spotkania z reżyserami, dyskusje o obejrzanych filmach oraz tak zwane „talk-show" z ekspertami na temat odpowiedzialnego traktowania naszych „braci mniejszych" i wegetarianizmu jako fenomenu kulturowego.