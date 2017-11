Dmitrij Chworostowski. Zgasła wielka rosyjska gwiazda operowa

© Sputnik. Ruslan Krivobok Zmarł wybitny rosyjski śpiewak operowy Dmitrij Chworostowski (wideo)

Nie ukrywał tego, straszliwa diagnoza podzieliła jego życie na ”przed” i „po”, lecz do końca patrzył na świat w sposób tak samo otwarty i swobodny. Mówił, że prowadzi „uczciwą grę z życiem”. Ostatnio „Złoty baryton Rosji”, jak nazywano Dmitrija Chworostowskiego nie śpiewał w spektaklach, rzadko występował w koncertach, jednakże magia jego głosu wcale nie zmalała wskutek tego. Tysiące ludzi od rodzimego Krasnojarska na Syberii do Londynu, gdzie mieszkał ostatnio, liczni melomani na całym świecie trzymali kciuki, życząc mu zdrowia… Lecz los był nieubłagany. Chworostowski zmarł w środę nad ranem, w otoczeniu rodziny w Londynie.

W swoim czasie Dmitrij Chworostowski stał się jednym z pierwszych wykonawców, którzy w latach 90-tych przyczynili się do światowej sławy rosyjskiej szkoły operowej. Popularność zdobył w 1989 roku, gdy wygrał międzynarodowy konkurs wokalistów “Cardiff Singer of the World” w Walii.

© Sputnik. Mikhail Ozerskiy „Georgij Swiridow: melodie rosyjskiego piękna”

© Sputnik. Alieksiej Daniczew Koncert Dmitirja Choworstowskiego w Petersburgu. Na zdjęciu - ze śpiewaczką operową Dinarą Aliejewą

Chworostowski był prawdziwym artystą: jego wykonanie cechowały szczerość i głębia. Każdy, nawet dobrze znany utwór w jego interpretacji brzmiał zupełnie na nowo. Przemyślając kolejny występ, Chworostowski potrafił dokonać zaskakującego wyboru. Na przykład, w 2004 roku podczas koncertu na Placu Czerwonym po raz pierwszy zaśpiewał piosenki z lat wojny. Później uzyskało to kształty specjalnego programu.

© Sputnik. Vladimir Vyatkin Moskiewski Teatr Bolszoj w nowym sezonie: intrygi i sensacje Elvisem Presleyem w operze”. Sam śpiewak odparł na to, że jest mu wszystko jedno, jak ludzie go nazywają. Najważniejsza dla niego jest możliwość uprawiania ulubionego zawodu.

Miękkiego, głębokiego, nadzwyczaj pięknego barytonu nie da się pomylić z żadnym innym. Ten piękny emanujący ciepłem głos i duchowa obecność artysty będą zawsze nam towarzyszyć.