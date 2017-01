Orędzie noworoczne Prezydenta Rosji Władimira Putina

Szanowni Obywatele Rosji! Drodzy Przyjaciele!

Kończy się 2016 rok. To był trudny rok, ale trudności, z którymi mieliśmy do czynienia, zjednoczyły nas, pobudziły do odkrycia ogromnych rezerw naszych możliwości, by pójść naprzód.

Najważniejsze – wierzymy w siebie, w swoje siły, w swój kraj. Pracujemy, pracujemy dobrze i dużo się nam udaje. Chciałbym szczerze podziękować Wam za zwycięstwa i osiągnięcia, za zrozumienie i zaufanie, za prawdziwą, serdeczną troskę o Rosję.

Mamy ogromny, niezwykły i piękny kraj! Jednoczą nas wspólne troski i wspólne radości, łączy stara, dobra tradycja witania Nowego Roku z rodziną, z nadzieją na lepsze.

Ale nie wszyscy zasiądą dziś do świątecznego stołu. Wielu naszych rodaków, w tym z dala od domu rodzinnego, zapewnia bezpieczeństwo Rosji, pracuje w zakładach i dyżuruje w szpitalach, kieruje pociągami i siedzi za sterami samolotów. Każdemu, kto dziś pracuje i pełni służbę życzę wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku.

Drodzy Przyjaciele!

Teraz niecierpliwie czekamy na bicie kurantów na Moskiewskim Kremlu i jak nigdy wcześniej wyraźnie odczuwamy upływ czasu, czujemy, jak zbliża się przyszłość. Dzieje się tak tylko w tych momentach, w to wspaniałe, przez wszystkich uwielbiane święto.

A kryje się w nim swoja tajemnica. Na przykład, każdy z nas w Sylwestra może być po części czarodziejem. Aby tak się stało, trzeba z miłością i z wdzięcznością traktować rodziców, otaczać uwagą i troską swoje dzieci, swoją rodzinę, szanować kolegów w pracy, pielęgnować przyjaźń, bronić prawdy i sprawiedliwości, być miłosiernym, pomagać tym, którzy czekają na wsparcie. Oto cała tajemnica.

Niech spełnią się wszystkie wasze życzenia, czyste pomysły i dobre zamiary. Niech w każdym domu króluje radość i miłość. Niech stają się piękniejsze i atrakcyjniejsze drogie naszemu sercu ulice, miasta i wsie.

Pokój i dobrobyt naszej wspólnej, wielkiej Ojczyźnie – Rosji. Życzę szczęścia, zdrowia, pomyślności.

Szczęśliwego Nowego Roku 2017!