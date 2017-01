Tajemnice Syberii - Ojmiakon

© REUTERS/ Ilya Naymushin Tajemnice Syberii - Okuniowo

W Jakucji jest wieś o nazwie Ojmiakon — najzimniejsza miejscowość na świecie, zamieszkana przez pięćset osób. W zimie temperatura spada tu do minus sześćdziesięciu stopni. Najmniejszy nawet podmuch jakuckiego wiatru powoduje, że ludzka twarz staje się całkiem biała. Przy takiej temperaturze siatkówka oka boli, a łzy zamarzają natychmiast na policzkach. Jeśli człowiek obliże wargi, w tejże chwili popękają i poleci krew. Ponadto, człowiek nie pozna nawet swego głosu — na podobnym mrozie staje się on jak gdyby obcy — donośny, twardy i oddalony.

Zresztą, wszystko to odbieramy obecnie jako swoistą egzotykę. Natomiast w latach 30. minionego stulecia, w okresie represji stalinowskich, gdy losy milionów ludzi, wrzuconych bez winy do łagrów Gułagu, narażone były na ciężką próbę, ten klimat odegrał swoją fatalną rolę. Setki tysięcy ludzi po prostu nie potrafiły tu przeżyć.

Jednakże na długo przed tymi wydarzeniami Jakucję już zamieszkiwali ludzie. Jak się tam dostali? Co mogło ich sprowadzić? Okazuje się, że odpowiedź nie jest skomplikowana. Przodkowie rdzennej ludności zamieszkującej aktualnie te tereny byli koczownikami. Zamieszkali te tereny, gdyż mieli tu pastwiska dla swych koni. Chociaż Ojmiakon znajduje się w strefie tundry, miejscowa roślinność ma charakter stepowy, który świetnie pasuje koniom. Warto zaznaczyć, że miejscowe konie zasługują na oddzielny artykuł — są w Ojmiakonie grube i kosmate, jak niedźwiedzie. Ich gęsta sierść w zimie sięga aż dziesięciu centymetrów długości, a grzywa pokrywa nie tylko kark, ale i grzbiet. Pasą się na pastwiskach przez cały rok — na Ojmiakonie nikt nie buduje żadnych stajni. Nieduże włochate koniki potrafią wykopywać kopytami trawę spod śniegu i gromadzić zapasy tłuszczu.

© Zdjęcie: Youtube Śniegi Jakucji

Jakuci uważają je za głównych pomocników w trudnym zadaniu przetrwania w warunkach surowego klimatu. Miejscowym przysmakiem jest strugane surowe mięso marmurowe źrebiąt, z warstewkami tłuszczu. Jest to także życiową koniecznością — takie mięso pomaga w gromadzeniu kalorii niezbędnych w warunkach tak surowych mrozów. Uczeni uważają unikalne jakuckie koniki za rówieśników mamutów. Wypada dodać, że gdyby mamuty potrafiły przetrwać do dziś, to właśnie w tych okolicach — dookoła Ojmiakonu.

Nie brakuje tu także własnych cudów. Na przykład w czasie najsilniejszych, 70-stopniowych mrozów woda w rzeczce Indigirka, nad którą położona jest wieś, nie zamarza, i tylko w niektórych miejscach pojawia się cieniutka warstwa lodu. Z brzegów można obserwować, jak w wodzie szaleją rybki. Miejscowi rybacy łapią je i mrożą bezpośrednio na brzegu.

© REUTERS/ Ilya Naymushin Jenisej, Syberia 9

Przyzwyczailiśmy się do doniesień na temat ludzi, którzy potrafią żyć bardzo długo w ciepłych rejonach górskich. W Rosji takich ludzi najwięcej jest na Kaukazie, co nie wywołuje żadnych pytań. Co pomaga ludziom żyć ponad sto lat na biegunie zimna? Okazuje się, że swój wpływ wywierają idealnie czyste powietrze i woda, aktywny tryb życia i proste, zdrowe jedzenie. Nie ma tu żadnych owoców, natomiast jest mnóstwo jagód. Jednakże podstawę żywienia tworzą ryby i to tłuste, zawierające kwasy tłuszczowe omega-3. Ponadto miejscowi obowiązkowo żywią się koniną i nabiałem.

Ktoś może uznać, że malutka wieś Ojmiakon nie oferuje nic ciekawego do zwiedzenia, z czym właściwie kojarzą się nam te pojęcia. Jednakże jest tu dużo do przeżycia i do obejrzenia. W przekładzie z dawnego języka jakuckiego Ojmiakon oznacza „srogi mróz" i to miejsce całkowicie odpowiada swojej nazwie. Jakucja jest krainą dla odważnych. Droga do niej jest trudna i niebezpieczna, trudno tam dotrzeć, i nie każdy się na to zdecyduje.

Ale każdy, kto się zdecyduje, nigdy tego nie pożałuje!