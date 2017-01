Łukaszenko: „Marzę o 500 dolarach..."

© AP Photo/ Mikhail Klimentyev Polska a scenariusz dla Białorusi

Białoruski lider odwiedził Internat Nikołajewszczyński dla weteranów wojny i pracy, gdzie dziennikarze zapytali go o jakim prezencie marzy.

„Marzę o 500 dolarach średnio (pensji – red.). To byłby dla mnie prezent, marzę o tym” – powiedział prezydent.

Lider Białorusi podkreślił, że dla osiągnięcia tego celu trzeba dołożyć „kolosalnych, niewyobrażalnych wysiłków”.

„Kto w to nie wierzy, trudno. Kto mógłby to zrobić, ale nie chce – z tym się rozstaniemy. Czego by nas to nie kosztowało, będziemy dążyć do tego celu” – cytuje słowa prezydenta Sputnik Białoruś.

Wcześniej Łukaszenko także opowiadał o swoich życzeniach noworocznych. Na przykład w 2013 roku mówił, że najbardziej pragnie być szczęśliwym, a w mijającym roku marzył, aby był to „przełomowy” rok dla państwa.