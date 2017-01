Atak na klub nocny w Stambule. 39 osób nie żyje

Do ataku doszło w klubie Reina w dzielnicy Ortakoy. Mogło się w nim wówczas znajdować nawet 600 osób. Do zamachu doszło ok. godz. 1:15 czasu lokalnego.

Według tureckich władz był to atak terrorystyczny. Z kolei administracja Stambułu poinformowała, że zamachu dokonała jedna osoba. Napastnik jest nadal poszukiwany.

Attackers w kaleshnikovs reportedly still inside famous #Reina club.

Seen several dead & injured people footage & photos. #IstanbulAttacked. pic.twitter.com/3lNYNNeixS — ilhan tanir (@WashingtonPoint) 31 grudnia 2016

​- Akcja mająca na celu zatrzymanie terrorysty trwa nadal. Mam nadzieję, że zostanie szybko schwytany — powiedział minister.

Soylu dodał, że napastnik był uzbrojony w broń długą i przed wejściem do klubu zastrzelił policjanta oraz cywila, a następnie otworzył ogień do bawiących się w środku ludzi. Szef tureckiego MSZ powiedział też, że dotychczas zidentyfikowano tożsamość 21 ofiar. Wśród zabitych jest jeden policjant.

Klub Reina jest jednym z najbardziej znanych klubów nocnych w Stambule.