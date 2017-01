Saldırgan montunu değiştirip kaçarken kameralara böyle yakalandı pic.twitter.com/RKxc5RGYnG — Haberdar (@Haberdar) 1 stycznia 2017

​Z relacji świadków wynika, że przebrany za św. Mikołaja napastnik wszedł do popularnego klubu nocnego Reina nad Bosforem i otworzył ogień do bawiących się w nim gości. Wcześniej przed wejściem zastrzelił policjanta i cywila. Część osób przebywających w klubie salwowała się ucieczką skacząc do Bosforu.

Pojawiły się również pierwsze nagrania z klubu, na którym widać postać, która może być sprawcą tragedii.