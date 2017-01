Turecka policja podejrzewa o dokonanie ataku w klubie obywatela Uzbekistanu lub Kirgizji

© REUTERS/ Osman Orsal Relacje świadków ataku na klub nocny w Stambule

Do zbrojnego ataku na klub nocny Reina w Stambule doszło w noc sylwestrową. Uzbrojony w karabin terrorysta zastrzelił policjanta ochraniającego klub, wdarł się do pomieszczenia, w którym bawiło się ponad 700 osób i otworzył do nich ogień. Według danych MSW Turcji zginęło 39 osób (w tym 16 cudzoziemców), a 69 zostało rannych. Trwają poszukiwania sprawcy ataku

Pojawiły się informacje, że w dn. 28-31 grudnia policja aresztowała w różnych miastach Turcji 63 bojowników PI. W wyniku przesłuchań śledczy otrzymali informację o możliwym współudziale w ataku obywatela Uzbekistanu lub Kirgizji.