Hollande: Walka z PI w Iraku pozwala na zapobieganie atakom terrorystycznym we Francji

Słowa francuskiego prezydenta przytacza agencja France Presse.

Wcześniej informowano, że Hollande przyjechał do Bagdadu, aby spotkać się z żołnierzami uczestniczącymi w walkach z Państwem Islamskim w ramach międzynarodowej koalicji. Oczekuje się, że w ramach swojej wizyty francuski prezydent przeprowadzi rozmowy z wysoko postawionymi osobami.

— Podejmowanie działań przeciw terrorystom w Iraku — to zapobieganie atakom terrorystycznym na naszej ziemi — powiedział Hollande.

— Wszystko to, co pomaga w odbudowie Iraku, to dodatkowe warunki dla uniknięcia tego, co mogą przynieść działania Daesh (Państwo Islamskie — red.) na naszym własnym terytorium — oświadczył francuski prezydent.

„Państwo Islamskie" jest obecnie jednym z największych zagrożeń dla światowego bezpieczeństwa. W ciągu trzech lat terrorystom udało się przejąć kontrolę nad terenami w Iraku i Syrii, z których część udało się wyzwolić w ciągu ostatnich miesięcy.

Obecnie nie istnieje jeden front walki z PI. Z organizacją terrorystyczną walczą rządowe wojska Syrii przy wsparciu rosyjskich sił powietrznych, armia Iraku, międzynarodowa koalicja na czele z USA a także Kurdowie oraz libijscy i iraccy powstańcy szyiccy.