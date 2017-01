Do zbrojnego ataku na klub nocny Reina w Stambule doszło w noc sylwestrową. Uzbrojony w karabin terrorysta zastrzelił policjanta ochraniającego klub, wdarł się do pomieszczenia, w którym bawiło się ponad 700 osób i otworzył do nich ogień. Według danych MSW Turcji zginęło 39 osób (w tym 16 cudzoziemców), a 69 zostało rannych.