Media: Jeden z liderów PI przedostał się do Europy. A wraz z nim 400 terrorystów

Lavdrim Muhaxheri, jeden z wysoko postawionych dowódców Państwa Islamskiego pochodzenia albańskiego, znany też jako Abu Abdullah al Kosova, staną na czele tej grupy. Wśród ich celów wymienia się instytucje państwowe w Kosowie oraz Serbski Kościół Prawosławny.

W listopadzie w Kosowie i Albanii zatrzymano 19 osób podejrzewanych o przygotowywanie ataków w regionie i związki z PI. Planowano m.in. zamach w trakcie meczu piłki nożnej Albania — Izrael 12 listopada. Ich działaniami miał kierować właśnie Lavdrim Muhaxheri.

Muhaxheri pojawił się w Syrii pod koniec 2012 roku. Kilka razy zauważono go na nagraniach propagandowych ISIS. Wzywał Albańczyków, by przyłączyli się do organizacji terrorystycznej. W internecie można znaleźć m.in. fotografie, na których odcina on głowę zakładnikowi.

Według źródeł we włoskich służbach specjalnych dżihadyści masowo przedostają się do Europy i na Bałkany. Wielu z nich udaje się przekroczyć granice bez zwracania na siebie uwagi służb. Najlepszym tego przykładem jest sam Muhaxheri, który w 2013 roku przyjeżdżał do Kosowa z Syrii. Zdążył opuścić Europę zanim został aresztowany.