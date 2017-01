Media ustaliły czas przygotowania zabójstwa rosyjskiego ambasadora

Do napaści na rosyjskiego dyplomatę doszło 19 grudnia na otwarciu wystawy w Ankarze. Zabójca, który został uznany za ochronę ambasadora, kilkakrotnie wystrzelił w plecy rosyjskiemu dyplomacie, a następnie został zlikwidowany przez policję. Do zamachu przyznała się syryjska koalicja Fath asz-Szam, do której wchodzą bojownicy Dżabhat an-Nusry.

Według danych Anadolu podczas śledztwa w sprawie zabójstwa Karłowa wyszło na jaw, że informacja o działaniach rosyjskiego dyplomaty była zbierana na komputerze byłego sąsiada z pokoju zabójcy, adwokata Serkana O. jeszcze w październiku 2016 roku.

Po zbadaniu danych z komputera eksperci ustalili, że w październiku użytkownik wielokrotnie szukał w internecie dane o Karłowie, w tym przeglądał nagrania z udziałem rosyjskiego dyplomaty.

Śledczy próbują ustalić, z kim mianowicie wówczas spotykał się Altıntaş.

Dochodzenie w sprawie zabójstwa Karłowa koordynuje zastępca prokuratora AnkaryNecip Cem İşçimen. W ramach śledztwa w sprawie zamachu na ambasadora Rosji zostało zatrzymanych dziewięć osób.