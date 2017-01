Ukraińska prokuratura zbada porozumienie z Rosją ws. stacjonowania floty na Krymie

W kwietniu 2010 roku Rosja i Ukraina w czasie prezydentury Wiktora Janukowycza podpisały w Charkowie porozumienie przedłużające stacjonowanie Floty Czarnomorskiej Rosji w Ukrainie po 2017 roku o 25 lat z możliwością kolejnych przedłużeń o 5 lat za wzajemną zgodą stron. W zamian Ukraina uzyskała zniżkę na rosyjski gaz w wysokości 100 dolarów za tysiąc metrów sześciennych.

„Przedstawić pozwolenie śledczym grupy dochodzeniowej i prokuratorom grupy prokuratorskiej Głównej Prokuratury Wojskowej… tymczasowy dostęp do rzeczy i dokumentów, znajdujących się w MSZ Ukrainy… z możliwością zrobienia kopii dokumentów, a mianowicie: oryginałów porozumienia między Ukrainą i Rosją na temat stacjonowania Floty Czarnomorskiej Rosji na terytorium Ukrainy z 21 kwietnia 2010 roku ze wszystkimi załącznikami, dokumentami, które towarzyszyły działaniom na rzecz jego przygotowania” — czytamy w ustaleniu sądu z 7 grudnia 2016 roku.

Dostęp zapewniono w ramach postępowania karnego w sprawie zdrady stanu i nadużycia władzy, podczas którego Główna Prokuratura Wojskowa ustala okoliczności podpisania porozumienia z Rosją w sprawie Floty Czarnomorskiej.

W uzasadnieniu wniosku o zapewnienie dostępu do dokumentów śledczy wskazywali na to, że przedłużenie porozumienia „jest sprzeczne z konstytucją Ukrainy” i dostęp do dokumentów pomoże „potwierdzić fakty naruszenia procedur przygotowania, przyjęcia, podpisania i ratyfikacji porozumienia a także ustalić grono osób, których działania doprowadziły do zawarcia porozumienia sprzecznego z Konstytucją Ukrainy”.

Decyzja sądu obowiązuje przez miesiąc. Sąd także postanowił, że w przypadku niewykonania tej decyzji śledczy mogą ubiegać się w sądzie o przeprowadzenie rewizji.