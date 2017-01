W Turcji ustalono tożsamość terrorysty, który napadł na klub nocny

Wcześniej tureckie media informowały powołując się na źródła w policji, że terrorystą jest obywatel Kirgizji Jachia Maszrapow. Mężczyzna zaprzeczył, że brał udział w zamachu.

© REUTERS/ Umit Bektas Zamach w Stambule: Tureckie media ujawniają tożsamość domniemanego terrorysty

Do ataku doszło w noc sylwestrową. Mężczyzna z karabinem wdarł się do klubu i zaczął strzelać do znajdujących się w nim ludzi. W rezultacie zamachu zginęło 39 osób, a 69 zostało rannych. Odpowiedzialność za zamach wzięło na siebie Państwo Islamskie.

Terrorysty nie udało się zatrzymać, trwają poszukiwania.