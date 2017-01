Biały Dom jest niezadowolony z Trumpa

Trump zwątpił, że Rosja miała związek z cyberatakami na serwery Partii Demokratycznej i skrzynki mailowej szefa sztabu Hillary Clinton Johna Podesty. Prezydent elekt USA zacytował na swoim koncie na Twitterze założyciela WikiLeaks Juliana Assange'a. „Julian Assange oświadczył, że skrzynkę mailową Podesty mogło zhakować 14-letnie dziecko. Dlaczego komitet Demokratów dopuścił się takiego zaniedbania?".

© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth Assange: USA oskarżyły Rosję o ingerencję w wybory, by dyskredytować Trumpa

„Pytanie polega na tym, komu wierzyć — z jednej strony Rosjanie i wspomniany pan Assange, a z drugiej — 17 instytucji rządowych USA" — powiedział na to rzecznik Białego Domu, dodając, że opinię służb specjalnych podziela także szereg kongresmenów. Według niego to, w co uwierzy Trump, „będzie miało głębokie konsekwencje dla przyszłości kraju".

Earnest nie powiedział, kiedy zostanie podany do wiadomości publicznej raport służb specjalnych USA na ten temat, który kazał udostępnić odchodzący prezydent Barack Obama. „Mogę potwierdzić, że środowisko wywiadowcze poradzi sobie z ostatecznym terminem 20 stycznia, jest jeszcze wystarczająco dużo czasu" — powiedział Earnest.