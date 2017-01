Haker Guccifer nazwał oskarżenia USA „histerią”

„Amerykanie zwariowali na punkcie tej „sprawy rosyjskiej”, niby Rosjanie ingerują w USA” — powiedział Lazar w wywiadzie z więzienia dla telewizji Fox News. „Jest to szaleństwo… jest to histeria, widzą Państwo?” — dodał on.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Media: USA ukrywają incydenty z groźnymi wirusami

Marcel Lazăr Lehel znany jako Guccifer jako pierwszy podał do wiadomości publicznej adres mailowy byłej sekretarz stanu Hillary Clinton. Oświadczył także, że włamał się do prywatnej skrzynki Clinton, lecz FBI zdementowało to stwierdzenie. Latem tego roku haker o nicku Guccifer 2.0 przyczynił się do zakrojonej na dużą skalę afery podczas wyborów w USA, jednak amerykańskie władze uważają, że nie ma on związku z Lazarem.

Lazar przepowiedział „śledztwa i prześladowanie karne” rosyjskich obywateli przez USA. Wywiad został przeprowadzony przed ogłoszeniem przez USA wydalenia z kraju 35 rosyjskich dyplomatów. Haker oznajmił także, że FBI ma do dyspozycji od 70 do 100 GB informacji, którą skradł i przekazał amerykańskiemu resortowi w ramach porozumienia z wymiarem sprawiedliwości. Według słów hakera jest zaniepokojony tym, co FBI zrobi z tymi dokumentami.