Apele o nasilenie kontroli imigrantów po incydencie w Innsbrucku

W Innsbrucku w Nowy Rok grupa obcokrajowców napastowała kobiety

Jak poinformowała wcześniej austriacka gazeta „Tiroler Tageszeitung”, 19 kobiet złożyło skargi o napastowanie seksualne przez grupę mężczyzn w noc sylwestrową na głównym placu w Innsbrucku. Są wśród nich zarówno Austriaczki, jak i obywatelki Niemiec, Szwajcarii i Włoch. Napastnicy byli cudzoziemcami, prawdopodobnie pochodzącymi z Azji lub Afryki Północnej.

Problem polega na tym, że my, Europejczycy, od dwóch lat pozwalamy na ogromny, niemal niekontrolowany napływ imigrantów do naszych krajów. Teraz widzimy problem w Innsbrucku, który stał się krytyczny. Po tym, co się stało, dłużej nie możemy postępować jak dotychczas – powiedziała Kappel w wywiadzie dla agencji Sputnik.

Europosłanka podkreśliła, że należy deportować tych imigrantów, którzy nie otrzymali statusu uchodźcy, czyli około 90%. Jej zdaniem obowiązujący w krajach europejskich system opieki społecznej nie jest w stanie poradzić sobie z masowym napływem uchodźców.

Musimy usprawniać pracę organów porządku publicznego, ograniczyć napływ imigrantów, tworzyć ośrodki dla migrantów w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie pod egidą ONZ – dodała Kappel.