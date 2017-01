Redaktor naczelna RT odpowiada na oskarżenia Dyrektora Wywiadu Narodowego USA

Clapper podczas czwartkowych przesłuchań w amerykańskim Senacie powiedział, że „jest głęboko zaniepokojony” działalnością RT. Jego zdaniem rosyjski kanał „bardzo aktywnie promuje określony punkt widzenia, lekceważąc nasz system, posądzając (USA) o obłudę odnośnie praw człowieka i tym podobne”. Wskazał też na rozpowszechnianie „dezinformacji” i „korzystanie z sieci społecznościowych” jako innych rodzajów działalności informacyjnej Rosji skierowanej przeciwko USA. Nie poparł jednak swoich słów dowodami.

— Dyrektor Wywiadu Narodowego powiedział, że RT osłabia amerykański system, opowiadając jedynie o tym, co się dzieje w jego kraju – oceniła Simonian.