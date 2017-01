Rosyjskie kino na Sputniku: Rozbójnicy z Bremy

To dlatego, że 18 lat wcześniej w wyniku zamachu stanu do władzy doszli chytrzy i chciwi Ministrowie. Niepodporządkowanie się nowemu prawu jest okrutnie karane i nikt nie odważa się sprzeciwić Królewskiej Straży. Nikt poza szlachetnym rozbójnikiem Trubin Hoodem, który rabuje Ministrów, a łupy rozdaje ubogim. Pomagają mu wierni przyjaciele: kot Sigmund, pies Baskerville, kogut Petruchio i oślica Gretchen. Podczas gdy mieszkańcy Królestwa tworzą o nim legendy, a Ministrowie są gotowi dać każdą nagrodę za jego głowę, sam Trubin Hood marzy jedynie o tym, aby do Królestwa wrócił dobrobyt.