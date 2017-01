Francuscy politycy przyjechali do Syrii

Francuscy politycy dotarli do Damaszku w czwartek wieczorem. Oprócz Mariani, w skład delegacji wchodzą Nicolas Dhuicq i Jean Lassalle. W piątek rano udali się do Aleppo, gdzie spróbują „nawiązać dialog, by powstrzymać rozlew krwi”.

​Według syryjskiej agencji państwowej SANA Francuzów powitali członkowie parlamentu, Maha Shbeiro i Nidal Hmeidi. Podkreślili oni znaczenie wizyty w relacjonowaniu sytuacji w ich kraju oraz w ujawnieniu roli Turcji, Arabii Saudyjskiej, USA i niektórych państw europejskich w finansowaniu i wspieraniu terroryzmu.

Z kolei Mariani mówił o potrzebie dialogu między stronami syryjskiego konfliktu.