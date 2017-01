W drodze do Europy zginęło ponad 5 tys. migrantów

— W sumie dotarło 363 348 osób. Niemal po równo rozdzielili się oni między Włochy i Grecję. Znacznie mniej migrantów przybyło na Maltę, Cypr i do Hiszpanii. Łącznie zmarło lub zaginęło bez wieści ok. 5079 osób – podsumowała organizacja.

Podczas sporządzania tej statystyki nie uwzględniono kilku incydentów, do których doszło w listopadzie i grudniu ubiegłego roku. Najwięcej migrantów zginęło podczas prób przedostania się do Włoch – ponad 4,5 tys.

Według unijnej agencji ds. granic zewnętrznych Frontex w 2016 roku do Grecji dotarło 182,5 tys. osób, czyli o 79% mniej niż w ubiegłym roku. Agencja twierdzi, że jest to związane z podpisaniem przez UE umowy z Turcją ws. migracji, która doprowadziła do zaostrzenia kontroli granicznych przez stronę turecką i readmisji migrantów z Grecji. Ograniczenie napływu migrantów na greckie wyspy jest też związane z uszczelnieniem granic przez kraje Bałkanów Zachodnich.

Miesięcznie do Grecji trafiało od 1,8 do 4,4, tys. osób, głównie Syryjczyków, Afgańczyków i Irakijczyków. Z kolei szlak bałkański wybrało ok. 123 tys. migrantów (764 tys. w 2015 r.).

Tymczasem do Włoch dotarło 181 tys. osób, przede wszystkim z Nigerii, Erytrei, Wybrzeża Kości Słoniowej i Gambii. Jest to rekordowo wysoki wskaźnik.