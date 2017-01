© Sputnik. Vladimir Sergeev MSZ Rosji komentuje przyłączenie się USA do formatu normandzkiego

Zdaniem lidera Partii Radykalnej Ołeha Laszko deputowana Rady Najwyższej Nadieżda Sawczenko jest „największym rozczarowaniem” dla Ukraińców w 2016 roku.

— Cała Ukraina trzymała za nią kciuki, walczyła, cały świat zmobilizowała. Miliony Ukraińców wyszło, by uwolniono bohaterską pilotkę Nadieżdę Sawczenko. A co dostaliśmy w zamian? Mówi, że Ukraińscy w ogóle nie mają z tym nic wspólnego, że jest wdzięczna tylko swojej mamie i siostrze. Oczywiście i mamie, i siostrze, ale twierdzenie, że Ukraińcy nie mają z tym nic wspólnego. Jakie miliony się mobilizowały, by ją uwolnić. Sądzę, że jest to nieuczciwe w stosunku do Ukraińców – ocenił Laszko.

Jego zdaniem obecne zachowanie Sawczenko „poważnie szkodzi Ukrainie”.