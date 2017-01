WIDEO: BBC naśmiewa się z terrorystów w swoim nowym show

— Zostały tylko trzy dni do ścięcia, a wciąż nie mam pomysłu, co na siebie włożyć – mówi jedna z bohaterek. — Abdul uwiódł mnie w Internecie. Dostał mnie w pakiecie do bezpłatnej opieki zdrowotnej – zwierza się inna. Kolejna opowiada, że została „wdową pięć razy". Po wybuchu za jej plecami szybko dodaje: „sześć". — Co o tym sądzicie? Ahmed zaskoczył mnie nią wczoraj – pyta swojej przyjaciółki ubraną w pas szahida żona islamisty.

Klip serialu opublikowano na Facebooku 3 stycznia, a już obejrzało go kilka milionów internautów.

„The Real Housewives of ISIS" to część odcinka satyrycznego programu „Revolting”, którego scenarzystami są Heydon Prowse i Jolyon Rubinstein.

Wideo wzbudza skrajne emocje.