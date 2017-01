Tym sposobem naukowcy ominęli jedno z praw fizyki, które nie pozwala na skupianie światła w przestrzeni mniejszej niż połowa długości jego fali — podaje Rossijskaja Gazieta. To właśnie ogranicza gęstość nagrania i maksymalnej pojemności przechowywania informacji.

Stworzona przez naukowców technologia rozwiązuje problem dzięki wykorzystaniu optycznych nanoanten o szczególnej geometrii, oryginalnych sposobów polaryzacji światła i specjalnych polimerów. W wyniku udało się osiągnąć gęstość przechowywania informacji 100 TB na dm, co 38-krotnie przewyższa analogiczny wskaźnik najbardziej pojemnych dysków twardych, lecz naukowcy już wiedzą, jak zwiększyć gęstość do 1 Petabajta na dm, co jest milion razy więcej od gęstości nagrania na zwykłej płycie DVD.