Zakątki Rosji: „Zimowy pejzaż: W krainie gór i śniegów..."

Bogactwo wąwozów Kaukazu

Piękno gór i malownicza przyroda Kaukazu Północnego przyciągały tutaj znane osobistości jeszcze w XIX wieku. Oprócz innych podróżników wieś Urusbijewo odwiedził na przykład członek brytyjskiego Klubu Alpejskiego sir Douglas Freshfield. Natomiast aktywna turystyka rozwinęła się w tym rejonie w latach 30., kiedy dzięki wyznaczonym szlakom droga prowadząca w góry stała się o wiele prostsza. Już od 90 lat przyjeżdzają tu wspinacze górscy, narciarze oraz amatorzy ekstemalnego wypoczynku.

Jeśli zdecydujecie się odwiedzić Przyelbrusie, na pewno nie będziecie się nudzić. Na narciarzy czeka ponad 35 kilometrów tras narciarskich i 12-kilometrowa kolej liniowa. Trasy różnią się stopniem trudności, stromością oraz ukształtowaniem stoków. Szusowanie po nich sprawi ogromną frajdę zarówno początkującym, jak i profesjonalnym narciarzom. Na przykład na górze Czeget o wysokości 3,7 km powstały stoki dla doświadczonych narciarzy. Trasa jest bardzo stroma, a ogólna różnica wysokości wynosi około kilometra. Południowy stok góry należy do miłośników snowboardu. Natomiast dla tych, którzy nie są jeszcze gotowi na ostre zakręty, lepsze będą trasy na zboczach Elbrusu.

W Przyelbrusiu można bardzo oryginalnie przywitać Nowy Rok. Organizowany jest tu niepowtarzalny zjazd w przebraniach, górski Dziadek Mróz rozdaje prezenty, a potem następuje wesoły karnawał. Podczas pierwszych styczniowych dni turyści dochodzą do siebie po ucztach i tańcach dzięki kąpieli w… jeziorze. Ale nie ma się czego bać — to nie przerębel na lodzie: woda w jeziorze płynie z gorącego źródła termalnego.

Na Kaukazie występują bogate złoża wód leczniczych. Lecznicze wody z zawartością kwasu węglowego to „Narzany" z dziewięciu źródeł, które są szeroko wykorzystywane w leczeniu sanatoryjnym. Nawiasem mówiąc, niedaleko od źródeł mineralnych znajduje się Polana Narzanów z zachwycającum widokiem na góry i kwitnącymi w ciepłe pory roku łąkami. Stanowią one część parku narodowego, w którym biolodzy badają przyrodę i walczą o przetrwanie unikalnych roślin, takich jak cis, różanecznik, buk, oraz bardziej pospolitych — czeremchy zwyczajnej, grabu i olchy. W niektórych miejscach las tworzą głównie olbrzymie sosny i wytrzymałe brzozy, na które systematycznie schodzą lawiny.

Piękno Rosji: Dolina Gejzerów na Kamczatce

Pobyt na terytorium rezerwatu ma wyłącznie działanie lecznicze, na które składa się umiarkowany klimat i czyste powietrze wypełnione ozonem i fitoncydami.

W utrwaleniu wspomnień z górskich kurortów pomogą pamiątki z okolicznych sklepików, w których można nabyć barwne rękodzieła rzemiosła ludowego, w tym wyroby z ceramiki i lalki w kaukaskich strojach ludowych. W sklepikach można również kupić miejscowe produkty spożywcze — wyroby wędzone, sery, miód i przetwory.

Mówi się, że goście, którzy wracają z tej krainy śniegów i tonących w chmurach szczytów, są jak inni ludzie. I naprawdę łatwo w to uwierzyć. Przyprawiające o zawrót głowy wysokości, niewiarygodnie niebezpieczne stoki i adrenalina 24 godziny na dobę… Przyelbrusie to nie tylko jeden z najlepszych regionów narciarskich w Rosji. To unikalny świat, w którym bardzo łatwo jest odnaleźć swoje miejsce. Trzeba się tylko zdecydować…