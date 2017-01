Po zdrowie trzeba jechać na Ałtaj. I to zimą!

© Sputnik. Vladimir Vyatkin Jesień w górach Ałtaj 10

Ponieważ Ałtaj jest częścią Syberii, zimy tu są naprawdę mroźne i obfite w śnieg. Wobec tego nie ma nic dziwnego w tym, że Manżerok słynie ze swego uzdrowiska narciarskiego.

Z kolei sam Górski Ałtaj jest znany ze swej dziewiczej przyrody i nadzwyczaj pięknych krajobrazów. Czeka tu na ludzi całkowita swoboda od krzątaniny typowej dla miejskiej kamiennej dżungli.

Ałtaj jest niewymownie wręcz piękny: wartkie rzeki i spokojne jeziora o kryształowo czystej wodzie, strome górskie zbocza, bajeczne łąki i tajga nie do przebycia. Ta ziemia w ciągu setek lat wabi podróżników, jest tam odczuwalna jakaś niewytłumaczalna magia. Wszyscy chętni mogą tam zetknąć się z magią bezpośrednio, gdyż Ałtaj od pradawnych czasów jest ośrodkiem szamanizmu.

© Zdjęcie: Youtube Podróż po rosyjskiej części Ałtaju

Ałtajski szamanizm ma charakter werbalny. Nie posiada żadnych źródeł pisanych, przedstawiających jego podstawy. Jego gruntem są opowiadania, legendy oraz, rzecz jasna, rekwizyty rytualne — szamańskie bębny. Są one aktywnie wykorzystywane w trakcie obrzędów nazywanych kamłanije.Podczas snu sobowtór może wyjść z ciała w postaci maleńkiego ognika i udać się w dalekie podróże. Zazwyczaj wraca na miejsce w chwili przebudzenia się człowieka, jednakże zdarza się, że gospodarz góry czy tajgi zatrzymuje sobowtóra u siebie. W ten sposób, zdaniem mieszkańców Ałtaju, zaczyna się choroba. Wyleczyć z niej człowieka, czyli zapewnić powrót sobowtóra do ciała, może jedynie szaman za pomocą swego czarodziejskiego bębna. Turyści, przepadający za wszelką egzotyką, chętnie biorą udział w podobnych obrzędach…

Ałtaj jest piękny o każdej porze roku, jednakże najlepiej odwiedzać go właśnie zimą, mimo powszechnego przekonania, że mrozy na Syberii są wręcz potworne. Tylko w zimie da się zobaczyć bezkresne przestworza, wzgórza i góry pokryte nieskazitelnie białym śniegiem, jak gdyby ukryte pod grubym śnieżnym kocem. Słońce świeci szczególnie jaskrawo, a niebo jest bezdennym błękitem.

© Fotolia/ Fanfo Rosjanie wybierają adygejski

Zresztą, przygody sportowe, jak też mistyczne, to jeszcze nie wszystko. Przyroda Ałtaju jest cudownym naturalnym środkiem uzdrawiającym. Ci, którzy już odwiedzili słynne Karlowe Wary w Czechach, na pewno ocenią ich rosyjski odpowiednik — ałtajski kurort balneologiczny „Biełokuricha", czynny przez cały rok niezależnie od warunków atmosferycznych już od stu pięćdziesięciu lat. Proszę wyobrazić sobie cały łańcuch niedużych jezior zajmujący kilka kilometrów. Z ich dna tryskają strumienie ciepłej wody. To właśnie one zapewniają kąpiel uzdrawiającą. Miejscowe wody naprawdę posiadają takie właściwości lecznicze, że regularne kąpiele uzdrawiają i odmładzają cały organizm. Jest tu także woda źródlana do picia, wskazana przy chorobach nerek i przewodu pokarmowego.

W ostatnim czasie na Ałtaju coraz popularniejsze stają się piesze spacery o różnej długości tras i pochyłości powierzchni — tak zwany terrenkur — szlak zdrowia, szczególnie wskazany przy chorobach płuc i układu krążenia. Miejscowe powietrze zawiera bowiem mnóstwo ujemnych aeronów. Uczeni oszacowali, że w Biełokurisze jest ich dwa razy więcej niż w powietrzu słynnego kurortu szwajcarskiego Davos!

Logicznym zakończeniem zabiegów uzdrawiających będzie wizyta w rosyjskiej łaźni. W przerwach między kolejnymi pobytami wewnątrz bani trzeba wyskakiwać na zewnątrz i tarzać się w śniegu, który jest tu wyjątkowo czysty! Banie budowano zazwyczaj w pobliżu rzek, wobec tego najodważniejsi mogą nawet zanurzyć się w lodowym przeręblu. Najważniejsze, o czym należy pamiętać — że po spędzeniu na Ałtaju dwóch lub trzech tygodni, po kąpielach i oddychaniu leczniczym powietrzem mogą Państwo wrócić do domu w stanie tak bardzo odmłodzonym, że rodzina i koledzy Was nie poznają!