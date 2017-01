Drogie CIA! To, co tu nawypisywaliście, zasługuje na niedostateczny! Temat nie wyczerpany, źródła nie podane, dane wywiadowcze przestarzałe i/albo nieprawdziwe, referat napisany po uczniowsku.

W naszej szkole wywiadowczej dostalibyście rózgi za taką chałturę. A to boli. Trzeba się nam za was wziąć po przyjacielsku.

Oto, które trzeba by wykorzystać w waszej pracy nad poprawą błędów.. Przy poprawianiu błędów każdy fakt należy dokładnie napisać w trzech linijkach, bez przekreśleń i literówek, ładnym pismem. Po świętach nauczyciel sprawdzi!

W 2001 roku w wieku 21 lat relacjonowałam wybory na Krymie. Wówczas, jak i zawsze, były tam silne nastroje prorosyjskie. Po mojej dwutygodniowej delegacji one nie osłabły. Wnioski wyciągnijcie sami.

„Sputnikami” na terytorium byłego ZSRR kieruje mój zastępca i były chłopak Andriej Błagodyrenko. Tę pracę zaproponowałam mu po naszym rozstaniu. Pod jego kierownictwem „Sputniki” wyszły na czołowe pozycje pod względem audytorium w swoich państwach. W ten sposób dowiedziono, że rosyjska propaganda przenoszona jest drogą płciową. Wnioski wyciągnijcie sami.

Kilka razy spotykałam się z Julianem Assangem. Mogą to potwierdzić kamery monitoringu przed wejściem do ambasady Ekwadoru, a także lekkomyślnie napisane przeze mnie twitty. Spotkania odbywały się w Londynie. London is the capital od Great Britain. Wnioski wyciągnijcie sami.

Telewizja RT osiągnęła miliard wyświetleń na Youtube jako pierwszy ze światowych kanałów informacyjnych już w 2013 roku. Każdy rozumie, że rosyjscy hakerzy już wtedy włamali się na konta wszystkich użytkownikó Youtube, ponieważ nie każdy rozumie, jak taka liczba ludzi z własnej woli łapie się na rosyjską propagandę bez miodu. Wnioski wyciągnijcie sami.

Aleksiej Gromow rzeczywiści jest moim kontaktem na Kremlu. Nasze kontakty są dość częste i niekiedy alkoholowe. Ja wolę niemieckie piwo, a on rosyjską wódkę. Wnioski wyciągnijcie sami.

Kiedyś Aleksiej Gromow, powracając z wyjazdu do lasu po grzyby po drodze przyjechał do mnie do domu i zostawił koszyk prawdziwków. Przekonać się o tym można na podstawie nagrań z kamer monitoringu naszej miejscowości. Potem gościł u mnie obecny pracownik Departamentu Stanu USA. Przekonać się o tym można na podstawie nagrań z monitoringu. Nakarmiłam go smażonymi prawdziwkami, wciskając mu, że to tradycyjna rosyjska potrawa. Wnioski wyciągnijcie sami.

Rok temu pokazaliśmy, że po odejściu na emeryturę Obama i Kerry będą oglądać RT u siebie w domach. Ten klip można obejrzeć w swobodnym dostępie w informacyjnej sieci Internet. W tym celu trzeba wpisać adres literami alfabetu łacińskiego albo kliknąć, czyli nacisknąć prawy przycisk myszy, na ten link. Wnioski wyciągnijcie sami.

I ostatnie. Mając 15 lat, nie mając żadnych znajomości ani pieniędzy, wyjechałam do Stanów Zjednoczonych na naukę w ramach wymiany szkolnej opłaconej przez amerykańskich podatników. Już wtedy wysoko postawionym podatnikiem był Donald Trump. Wnioski wyciągnijcie sami.