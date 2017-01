Przyczyna złego nastroju tkwi w…

„Nasze doświadczenia wskazują na to, jak bardzo mikrobiom człowieka, skomplikowany jak Wszechświat i prawie całkowicie zapomniany organ, wpływa na nasze życie. Odkrylismy, że receptory TLR2 w komórkach jelit nie tylko są czujnikiem obecności mikrobów w naszych jelitach, ale i zarządzają transportem serotoniny. Wiele pozostaje niejasności, ale dokonaliśmy pierwszego kroku na drodze do odkrycia związków między jelitami i mózgiem” – powiedział Jose Mesonero z Uniwersytetu Saragossy (Hiszpania).

Serotonina jest jedną z najważniejszych molekuł sygnałowych i hormonów w ludzkim mózgu. Kieruje snem i reakcjami emocjonalnymi, odpowiada za reakcję na ból, pracę naczyń krwionośnych i wielu innych systemów ciała, w tym również trawienia. Jej odpowiedniki – tryptamina-DMT, meskalina i psylocybina – są silnymi psychotropowymi narkotykami, których długi okres przyjmowania prowadzi do zachwiania równowagi serotoniny w organizmie.

Mesonero i jego zespół badając pracę receptora TLR2 – najważniejszej części wrodzonego systemu odpornościowego, która powiadamia organizm o obecności pożytecznych bakterii i chroni organizm przed mikrobami potogennymi — odkryli, że koncentracja serotoniny w ludzkim ciele może zmieniać się w zależności od aktywności bakterii w jelitach.

Obserwując pracę tych receptorów w kulturach komórek jelitowych w probówce, naukowcy zauważyli coś niezwykłego: pojawienie się mikrobów w ich okolicach i włączenie TLR2 prowadziło również do pojawienia się dużej ilości białkowych molekuł sygnałowych, które zwykle wystepują w mózgu, a nie w układzie pokarmowym.

Te molekuły, jak wyjaśnili naukowcy, zmuszają komórki z jądra szwu w pniu mózgowym do wydzielania większej ilości molekuł serotoniny. W ten sposób, pojawienie się większej ilości określonych mikrobów w jelitach może zmusić mózg do zwiększenia lub zmniejszenia serotoniny w organizmie, co będzie wpływać na nastrój człowieka.

Serotonina, jak zauważają naukowcy, uczestniczy w rozwoju całęgo szeregu psychicznych i neurodegeneracyjnych, takich jak depresja, śmierć niemowlęca czy choroba Huntingtona. Możliwe, że wiele z nich może być spowodowanych lub przeciwnie, stłumionych przez mikroflorę. Naukowcy planują sprawdzić to w najbliższym czasie eksperymentując na myszach i szczurach.