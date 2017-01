Syria: 1093 miejscowości przyłączyły się do procesu pojednania narodowego

„W ciągu doby podpisano z dwoma miejscowościami w prowincji Latakia porozumienia o przyłączeniu się do zawieszenia działań zbrojnych. Liczba miejscowości, które przyłączyły się do procesu pokojowego wzrosła do 1093” – czytamy w dokumencie opublikowanym na stronie rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

Ponadto prowadzone są rozmowy w sprawie zawieszenia broni z dowódcami polowymi nielegalnych grup zbrojnych w prowincji Damaszek i oddziałów uzbrojonej opozycji w prowincjach Homs, Hama, Aleppo i Al-Kunajtira.