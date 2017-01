Szef UKAD: reprezentacja Rosji powinna zostać odsunięta od Olimpiady 2018

© Sputnik. Elena Sobol Informatorzy WADA nagrodzeni przez MKOl

Taką opinię wyraził on w wywiadzie dla BBC, którego udzielił w sobotę, 7 stycznia.

Według niego Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) popełnił błąd nie odsuwając całej rosyjskiej reprezentacji od uczestnictwa w Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro. Natomiast w stosunku do reprezentacji paraolimpijskiej podjęto słuszną decyzję — dodał szef UKAD.

— „W dalszym ciągu otrzymujemy informacje o naruszeniach i dziwne wiadomości co do wspierania przez państwo. Najważniejsze, co trzeba zrobić — to zmusić Rosję do powrócenia do ram zasad, co będzie wymagać wielu starań i czasu, oświadczył Kenworthy.