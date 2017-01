Trump akceptuje wniosek służb wywiadowczych ws. cyberataków

© AFP 2016/ Joel Saget Co czeka strefę euro po wyborach we Francji?

Wcześniej amerykańskie służby wywiadowcze opublikowały raport na temat „rosyjskiej ingerencji” w wybory prezydenckie w USA. W dokumencie stwierdzono, że Rosja rzekomo próbowała doprowadzić do wygranej Trumpa, ale nie przedstawiono żadnych dowodów. Jednocześnie amerykańskie służby wywiadowcze przyznały, że „rosyjska ingerencja” nie wpłynęła na przebieg głosowania.

Sam Donald Trump uważa oskarżenia pod adresem Rosji za wydumane. Jego zdaniem Demokraci próbują w ten sposób podważyć rezultaty wyborów.

— Oczywiście nie zaprzecza, że struktury w Rosji stały konkretnie za tą serią cyberataków – powiedział Priebus.

Jak dodał, Demokraci nic nie zrobili, by zapobiec kradzieży swojej korespondencji przez „obce struktury”, co doprowadziło do jej wycieku.