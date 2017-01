USA rozmieszczą w Korei Południowej 24 helikoptery szturmowe Apache

© AFP 2016/ Ed Jones KRLD ostrzegła przed „nieuchronną" wojną na półwyspie

„Część batalionu helikopterów Apache będzie czasowo stacjonować w bazie lotniczej Suwon. Będą one tam tak długo, dopóki w bazie Camp Humphreys nie zostanie zakończona budowa nowego placu postojowego dla samolotów” — cytuje agencja Yonhap słowa przedstawicieli amerykańskiego dowództwa wojskowego.

Helikoptery szturmowe AH-64 Apache mają w przyszłości zastąpić lekkie śmigłowce 30 OH-58D Kiowa Warrior. Waszyngton w ten sposób ma nadzieję na podniesienie gotowości amerykańskich wojskowych na wypadek ewentualnych prowokacji ze strony Korei Północnej.

© REUTERS/ Jason Lee KRLD wystrzeli kolejne pociski balistyczne podczas wyborów w USA?

Wcześniej północnokoreański dyplomata Thae Yong-ho, który w 2016 roku uciekł z Wielkiej Brytanii do Korei Południowej, powiedział w wywiadzie dla Yonhap, że Korea Północna postawiła sobie za cel zakończenie opracowania międzykontynentalnych pocisków balistycznych i głowic jądrowych do nich do 2018 roku. Później Koreańska Centralna Agencja Prasowa (KCNA) opublikowała oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych KRLD, w którym stwierdza gotowość Pjongjangu do „przeprowadzenia wystrzału międzykontynentalnej rakiety balistycznej w dowolnym czasie i z każdego miejsca”.

Z kolei szef resortu obrony USA Ashton Carter oświadczył, że Stany Zjednoczone będą zestrzeliwać wystrzelone przez Koreę Północną pociski tylko wtedy, gdy będą one zagrażać Ameryce lub jej sojusznikom.

Według Yonhap Pjongjang opracowuje pociski KN-08 na mobilnych wyrzutniach o zasięgu ponad 13 tysięcy kilometrów. Powołując się na zagrożenia ze strony USA, Korea Północna odmawia zaprzestania rozwoju programu jądrowego i rakietowego pomimo sankcji nałożonych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.