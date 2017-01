Pod koniec grudnia terroryści wysadzili wodociąg w dolinie Barada, który zaopatruje syryjską stolicę w wodę pitną. W rękach terrorystów Dżabhat an-Nusra pozostaje również pompownia Ayn al-Fidżi.

Ankieta Jaki wkład w walkę z PI wniosła Rosja? W odróżnieniu od koalicji pod wodzą USA Rosja konsekwentnie walczy z terrorystami w Syrii

Wkład Rosji jest tak sam jak wkład koalicji pod wodzą USA

Popieram szefa Pentagonu: wkład Rosji jest zerowy

Co to jest PI? Wszystkie ankiety

„W tej chwili terroryści przejęli główne źródło wody pitnej zaopatrujące Damaszek, odcinając w ten sposób 5 milionów mieszkańców od wody przez trzy tygodnie. Zadaniem syryjskiej armii jest wyzwolenie tych obszarów (gdzie znajduje się źródło wody), aby uniemożliwić terrorystom stłamszenie stolicy za pomocą wody” — cytuje słowa prezydenta syryjska narodowa agencja SANA.

Al-Asad podkreślił, że działania wojsk rządowych w dolinie Barada nie są naruszeniem porozumienia o zawieszeniu broni, ponieważ umowa nie obowiązuje grup terrorystycznych Dżabhat an-Nusra i Państwo Islamskie (obie zakazane w Rosji). Jedyne źródło wody obecnie znajduje się w rękach bojowników Dżabhat an-Nusra. „Nusra sama poinformowała o zajęciu tych terytoriów (doliny Barada), a ich nie obowiązuje porozumienie” — dodał al-Asad.

W niedzielę wieczorem syryjska armia wznowiła ofensywę w dolinie Barada po tym, jak negocjacje zostały zerwane i naruszono porozumienia.

Dowództwu syryjskiej armii 7 stycznia poprzez pośredników udało się dojść do porozumienia z terrorystami. W ramach tej umowy terroryści mieli przepuścić brygady inżynieryjne w celu przywrócenia systemu zaopatrzenia w wodę, a w drugiej fazie armia była gotowa zapewnić bezpieczny korytarz dla tych, którzy chcą opuścić przedmieścia Damaszku i udać się do Idlibu, tak samo, jak to miało miejsce w Aleppo.