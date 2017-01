Od kogo zależy powodzenie negocjacji w Astanie?

© AP Photo/ SANA Al-Asad: Terroryści przybyli do Palmiry przy wsparciu USA

„Kto będzie tam reprezentować drugą stronę? Nadal nie wiemy… Czy będzie to prawdziwa syryjska opozycja? I kiedy mówię «prawdziwa», mam na myśli, że ma narodowe korzenie w Syrii, a nie fundamenty saudyjskie, francuskie czy brytyjskie. Zakłada się, że opozycja będzie syryjska i będą omawiane problemy Syrii, w związku z tym sukces nadchodzących negocjacji i ich prawo bytu będzie zależało od tych kwestii” — cytuje słowa prezydenta syryjska narodowa agencja SANA.

Prezydent Syrii potwierdził również gotowość do negocjacji, zaznaczył on, że nie ma żadnych przeszkód do dialogu ze strony Damaszku.

Wcześniej prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że umówił się z tureckim liderem Tayyipem Erdoganem, aby zaoferować skonfliktowanym stronom w Syrii kontynuowanie procesu negocjacji pokojowych w nowym miejscu w Astanie. Według Putina ten format może uzupełniać genewskie pertraktacje.

Prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew poparł tę inicjatywę i poinformował o gotowości zapewnienia platformy dla negocjacji. Oczekuje się, że spotkanie w Astanie odbędzie się 23 stycznia, a w Genewie — 8 lutego pod auspicjami specjalnego wysłannika ONZ ds. Syrii Staffana de Mistury.