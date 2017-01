Chiny wystrzeliły rakietę nośną na paliwo stałe „Kuaizhou-1A”

Start odbył się o godzinie 12:11 czasu lokalnego (7:11 czasu moskiewskiego) z kosmodromu Jiuquan na pustyni Gobi. Rakieta nośna wyprowadziła na orbitę trzy satelity: JL-1, CubeSats XY-S1 i Caton-1.

© Zdjęcie: Public domain Chiny wystrzeliły w kosmos pierwszego krajowego satelitę telekomunikacyjnego

Satelita JL-1 jest wielofunkcyjnym satelitą zdolnym do przesyłania na Ziemię nagrań w wysokiej rozdzielczości. Może on być wykorzystywany między innymi dla celów geodezyjnych. Dwa inne satelity — CubeSats XY-S1 i Caton-1 — to satelity eksperymentalne do testowania na niskiej orbicie Ziemi wąskopasmowej sieci łączności i wymiany danych na wysokich częstotliwościach. Za wystrzelenie rakiety nośnej odpowiedzialna była chińska firma aerokosmiczna CASIC (China Aerospace Science & Industry Corporation).

Wcześniej informowano, że rodzina rakiet „Kuaizhou-1” jest przeznaczona przede wszystkim do wyprowadzania na niską orbitę satelitów o wadze do 300 kilogramów.

​W połowie września media donosiły, że Chiny planują zbudować pierwszy kosmodrom dla komercyjnego zastosowania w Wuhan (prowincja Hubei). Jak zaznaczył wtedy ówczesny przedstawiciela CASIC Zhang Di, do 2020 roku według planów liczba wyprodukowanych rakiet nośnych wyniesie 50 sztuk, a satelitów komercyjnych — 140.

Wcześniej powiedział on, że Chiny do 2017 roku rozpoczną komercyjne wystrzały nowej rakiety nośnej „Kuaizhou-11”, przeznaczonej dla chińskich i międzynarodowych klientów. W sumie CASIC planuje budowę ponad 10 różnych rakiet nośnych, przeznaczonych przede wszystkim dla wyprowadzania małych satelitów na niską orbitę.