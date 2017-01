Sky News przerwała transmisję na żywo z powodu krytyki medialnego magnata

W grudniu korporacja 21th Century Fox należąca do Murdocha poinformowała o kupnie Sky Plc za 11,7 mld funtów (14,6 mld dolarów). Miliarder posiada już 39% udziałów brytyjskiego nadawcy.

© Sputnik. Egor Eryomov Media: Rosja chce ograniczyć dostawy ropy na Białoruś

Dyskusja w studiu Sky News była poświęcona wywiadowi premier Wielkiej Brytanii Theresy May dla tego kanału. Dziennikarka gazety The Guardian Polly Toynbee poruszyła w programie temat kupna telewizji przez Ruperta Murdocha. Według słów dziennikarza ważne są nie same słowa Theresy May — w wywiadzie premier nie powiedziała prawie nic nowego — lecz fakt, że wybrała dla rozmowy właśnie Sky.

„Godny uwagi jest fakt, że (May — red.) udzieliła wywiadu Sky, a nie BBC. O ile wiem, premier obecnie nie ma żadnych problemów z BBC. Może to mieć duże znaczenie, ponieważ obecnie Rupert Murdoch próbuje przejąć kontrolę nad Sky, w tej chwili premier udzieliła telewizji tego bardzo znaczącego wywiadu" — oznajmiła Toynbee.

Po tej wypowiedzi prezenter przerwał dyskusję i obiecał „wrócić do rozmowy na inne tematy po krótkiej przerwie".

Temat kupna Sky przez Ruperta Murdocha, właściciela gazet The Times i The Sun, jest szeroko dyskutowany w brytyjskim społeczeństwie. Laburzyści i Liberalni Demokraci wzywali wcześniej rząd, aby ocenił transakcję z punktu widzenia jej wpływu na brytyjski rynek medialny i niezależne dziennikarstwo. Według słów wiceprzewodniczącego Partii Pracy, cieniowego ministra kultury Toma Watsona, transakcja doprowadzi do skupienia władzy nad mediami w rękach jednego imperium medialnego.

W USA Murdoch jest właścicielem telewizji Fox News, której dziennikarze podzielają prawicowe poglądy, podczas gdy Sky News jest uważany za neutralny politycznie zasób.