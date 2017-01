Amerykański okręt otworzył ogień do irańskich kutrów

Do zdarzenia doszło w ubiegłą niedzielę, kiedy cztery kutry Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (KSRI) zaczęły z dużą prędkością zbliżać się do amerykańskiego statku.

Podkreślono, że ogień ostrzegający został otwarty, ponieważ irańskie okręty nie zareagowały na sygnały radiowe i boję sygnalizacyjną zrzuconą ze śmigłowca amerykańskiej marynarki wojennej. Wcześniej USA wielokrotnie narzekały na to, że irańskie kutry zbyt blisko podpływają do amerykańskich okrętów w Zatoce Perskiej — co najmniej w jednym przypadku amerykańskie okręty otworzyły ogień ostrzegający po wodzie.

W sierpniu w okolicach cieśniny Ormuz cztery kutry wojskowe KSRI podpłynęły do amerykańskiego niszczyciela Nitze na odległości mniej niż 275 m. Amerykański niszczyciel musiał zmienić kurs.