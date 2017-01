Assange ocenił raport CIA o ingerencji w wybory prezydenckie w USA

© Sputnik. Natalia Seliverstova Kreml odpowiada na amerykański raport nt. rosyjskiej ingerencji

W raporcie amerykańskiego wywiadu jest mowa m in. o tym, że publikowana przez portral WikiLeaks korespondencja członków Partii Demokratycznej pochodziła od rosyjskich specsłużb.

Podczas konferencji prasowej Julian Assange oświadczył, że wspomniany raport ma wyraźnie polityczny charakter. Podkreslił także, że jego portal publikował zawsze tylko dane z wiarygodnych źródeł.

Na pytanie, w jakim stopniu amerykański raport jest sfabrykowany, Assange odpowiedział:

— Raport jest nie tyle sfabrykowany, co nie ma w nim nawet prób udowodnienia czegokolwiek.

Assange podkreślił, że źródła , od których pochodziły dane publikowane przez WikiLeaks, to osoby związane z amerykańskimi wyborami, ale nie zajmujące stanowisk państwowych. Uściślił także, że WikiLeaks ma obowiązek chronić swoich informatorów, jednak "jeśli w tej roli występowałyby jakiekolwioek państwa, robiliby to o wiele mniej aktywnie".

Assange skomentował także przegraną Hillary Clinton, podkreślając, że przegrała ona nie przez działania rosyjskich hakerów, a z powodu zbyt dużej pewności polityków co do jej wygranej oraz co do tego, że społeczeństwo poprze Demokratów. Co do Donalda Trumpa, to jego zwycięsto Assange przypisuje przede wszystkim "nastawieniu amerykańskiego społeczeństwa przeciwko elitom, które nie wsłuchują się w głos tego społeczeństwa".