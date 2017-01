„Rosja to kraj teatru”

© Sputnik. Maksim Blinov Ponad podziałami: polskie spektakle podbijają Moskwę

W w rosyjskiej stolicy jest ponad 150 stowarzyszeń teatralnych i studio aktorskich. Najbardziej znane z nich to Teatr Bolszoj, Moskiewski Teatr Artystyczny im. A. Czechowa, Teatr „Sowremiennik", Teatr im. Wachtangowa. Są one znane w wielu krajach, w tym również w Polsce, gdzie często występują gościnnie.

Kameralne teatry, które pojawiają się jak grzyby po deszczu i czasem równie szybko znikają, zagraniczna publiczność zna o wiele mniej. Jednak spotyka się prawdziwych specjalistów w dziedzinie współczesnego teatru rosyjskiego. Należy do nich Natalia Góra — doktorantka i wykładowczyni na wydziale Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Uprzejmnie zgodziła się ona zrobić dla nas nieduży przegląd teatrów Moskwy, które przypadły jej najbardziej do gustu.

— Rosja to kraina teatrów. Mnie najbardziej przepadły do gustu te małe, moskiewskie.

Mam na myśli tu, na przykład,Jest to piwnica niedaleko dworcu Kurskiego. Co można w tym teatrze zobaczyć? Przede wszystkim, „" i teraz nowy spektakl „". Jest to spektakl dość kontrowersyjny, ale z pomysłem, o relacjach międzyludzkich. Jeśli już mówimy o teatrze doc. to co roku, od 1990 roku, odbywa się tu festiwal młodej dramaturgii „".

W nim można posłuchać reżyserskiego odczytu utworów, potem są one omawiane, odbywają się spotkania z publicznością. Autorzy mogą wysłuchać uwag i rad krytyków, profesjonalistów. W tych spotkaniach może też brać udział widownia, czyli każdy zainteresowany współczesną dramaturgią może na ten festiwal przyjść. W tym roku miałam okazję już po raz któryjś brać udział w „Lubimowce". Naprawdę polecam.

Kolejnym festiwalem, który odbywa się we wrześniu (tak samo jak „Liubimowka"), jest festiwal spektakli młodych reżyserów, nazywa się, organizatorami którego są działacze teatralni Rosyjskiej Federacji. Oprócz spektakli jest tam szereg wykładów, dotyczących współczesnej dramaturgii, czy wykłady wiedzy o teatrze.

Bardzo ciekawym miejscem na teatralnej mapie Moskwy jest Centrum im. Mejerholda. Oprócz spektakli można tam zobaczyć wystąpienia typu stand-up. Organizowane są też różnego rodzaju koła.

Jeżeli mówimy o centrach, związanych ze współczesną dramaturgią, to dosyć ciekawą propozycją jest też Gogol Centrum, z hasłem „To teatr w środku miasta i miasto w środku teatru". W tym centrum również jest kino, klub dyskusyjny. Spektaklem, godnym polecenia, jest na przykład „Uczeń" Kiriłła Seriebriannikowa.

Kolejnym teatrem, o którym będę mówić na koniec, ale dla mnie najważniejszym, jest. Ponieważ przez wiele lat jego dyrektorem artystycznym był Iwan Wyrypajew . I co w tym teatrze można zobaczyć? „Этотожея. Вербатим" oraz „Babuszki" czyli mozaika z opowiedzi syberyjskich mieszkańców wsi, a dokładnie to kobiet. Te dwa spektakle są stworzone w technice „verbatim", czyli dosłownie składających się z realnych wypowiedzi, dialogów zwykłych ludzi, które potem wystawiane są przez aktorów na scenie. Wielbiciele twórczościw tymże teatrze mogą zobaczyć spektakl na podstawie utworu „Czapajew i Pustota", który został przetłumaczony na język polski jako „Mały palec Buddy".

Z Iwanem Wyrypajewym u mnie było dość nietypowo, ponieważ przeczytałam pierwszy utwór, nie wiedząc, że jest to rosyjski pisarz. Zrobił na mnie tak ogromne wrażenie, że zaczęłam szukać jego autora, i tą drogą trafiłam na nazwisko Wyrypajewa. Tak zaczęła się moja miłość i tak jest już od pary lat. Jego właśnie twórczości będzie poświęcona moja praca doktorska. Na końcu będą znajdować się wywiady, przeprowadzone przeze mnie z dramatopisarzem.

A propos Iwan Wyrypajew odwiedził progi naszej uczelni i mógł spotkać się z dość licznym audytorium, bo przyszło prawie 200 osób na spotkanie. Studenci z uczelni krakowskich mieli okazję poznać percepcję świata Wyrypajewa dowiedzieć się, że teatr też reaguje na to, co się dzieje obecnie na świecie, i też dzięki takim spotkaniom jest im bliżej do teatru, więc takie poszerzenie horyzontów jest bardzo ważne".

Sputnik Polska dziękuje Pani Natalii Górze za rozmowę.