Arabia Saudyjska na celowniku terrorystów

Przestępcy Salim ben Yaslam al Sairi i Talal al Saidi ben Samran próbowali uciec. Zostali oni zabici podczas strzelaniny z funkcjonariuszami organów ścigania.

Badacz działalności organizacji terrorystycznych Omar Badr al Din w wywiadzie dla „Sputnika” powiedział, że nieprzypadkowo rok rozpoczął się od próby przeprowadzenia ataku terrorystycznego w Arabii Saudyjskiej. Jeśli iracka armia w pełni wyzwoli Mosul od terrorystów, to w najbliższym czasie bandyci rozprzestrzenią się po regionie w poszukiwaniu nowego schronienia. Wielu z nich ze swoją bronią i doświadczeniem trafi do Królestwa Arabii Saudyjskiej.

Zdaniem badacza „siły bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej wykazały się dobrą robotą, likwidując Salima al Sairi. Był on poszukiwany pod zarzutem wytwarzania pasów szahida, które zostały wykorzystane w wielu aktach terrorystycznych. Ponadto pracował on razem z drugim zabitym terrorystą al Saidi, którego dom został przekształcony w warsztat do produkcji pasów samobójców i bomb”.

„Wcześniej lider grupy terrorystycznej Państwo Islamskie Abu Bakr al-Baghdadi mówił, że chce przyłączyć kraje Zatoki Perskiej do swojego państwa”, powiedział „Sputnikowi” Omar al Din. „Prawdopodobnie teraz zaczął on wcielać swoje słowa w życie i wydał terrorystom rozkaz aktywizowania się w Arabii Saudyjskiej”.

Według źródła agencji w Królestwie przygotowywane są liczne ataki terrorystyczne. Wkrótce do kraju przyjadą tysiące pielgrzymów w celu odbycia hadżdżu i umry (niewielka pielgrzymka powiązana z wizytą w Mekce, ale nie w miesiącu przeznaczonym dla hadżdżu, a w jakimkolwiek innym momencie — red.). Saudyjskie siły bezpieczeństwa nie posiadają danych na temat wszystkich terrorystów Daesh, aby śledzić ich w tym wielotysięcznym tłumie pielgrzymów.

Według oświadczenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Królestwa siły bezpieczeństwa wiedziały o przygotowywanym ataku terrorystycznym i w sobotę o świcie otoczyły kordonem teren wokół domu terrorysty, a znajdującym się w nim osobom nakazały poddać się. Oni odmówili i rozpoczęli intensywny ostrzał policjantów, próbując uciec. Zgodnie z przepisami terrorystów należało zlikwidować, ponieważ mieli oni na sobie pasy samobójców i stanowili ogromne zagrożenie dla mieszkańców miasta.