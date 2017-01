Prezydent Tajwanu z wizytą w USA

Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych Chińskiego Uniwersytetu Ludowego Wang Yiwei powiedział w komentarzu dla chińskiej redakcji Sputnika, że „Caj Ing-wen powinna zdać sobie sprawę, że Tajwan jest zaledwie kartą, którą Trump gra na stole chińsko-amerykańskich relacji":

„Od momentu, kiedy Caj Ing-wen i Trump po jego zwycięstwie w wyborach prezydenckich przeprowadzili rozmowę telefoniczną, problem Tajwanu stał się jeszcze bardziej istotny w stosunkach Chin i USA. Tym niemniej Tajwan powinien mieć się na baczności, ponieważ Trump pozwolił mu na zakup większej ilości broni amerykańskiej, co z kolei odbije się na budżecie administracji. Trump zwyciężył w wyścigu o fotel prezydenta i z jednej strony wykorzystuje kartę przetargową Tajwanu, a z drugiej karty walutowe i handlowe. Liczy przy tym, że uda mu się „handlować" tymi kartami z Chinami, wykorzystując doktrynę „Jednych Chin".

Wcześniej niektórzy przedstawiciele administracji również składali wizyty w USA, dlatego trzeba podkreślić w tym miejscu, z osobami jakiej rangi spotykała się Caj Ing-wen.Gdyby doszło jednak do spotkania z kimś z otoczenia Trumpa, na którym podjętoby dyskusję na temat współpracy stron w jakiś konkretnych kwestiach, oczywiście wywołałoby to sprzeciw ze strony Chin i zaszkodziło stosunkom amerykańsko-chińskim.

W okresie przedwyborczym Trump w zawoalowany sposób podejmował próby wyrażania twardego stanowiska w stosunku do Chin. Rozgrywając karty i wywierając nacisk na Chiny, próbował skłonić państwo do ustępstw w sferze polityki i gospodarki, zapewniając USA w ten sposób więcej przestrzeni dla rozwoju, aby wcielić w życie slogan przedwyborczy „Sprawmy, by Ameryka była znowu wielka"

Właśnie dlatego Tajwan jest dla Trumpa zaledwie kartą do gry i bynajmniej nie popiera on Caj Ing-wen ani niepodległości Tajwanu. I Caj Ing-wen powinna być tego całkowicie świadoma".