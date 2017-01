Przynęta dla demokracji

Organizacje non-profit kraju mogą wziąć udział w konkursie, którego warunki są dostępne na stronie wyszukiwania sytpendystów Komisji Europejskiej. Zgodnie z oczekiwaniami finansowane organizacje pozarządowe powinny bronić praw człowieka w strefie konfliktu, walczyć z korupcją oraz zapewniać wsparcie finansowe partiom politycznym. Według niektórych politologów UE rozpoczyna przygotowania do nowej „kolorowej rewolucji” na Ukrainie.

© Photo: RIA Novosti/Valeriy Melnikov Ukraina liczy oszczędności ze wstrzymania wypłaty świadczeń

Komisja Europejska poszukuje organizacji non-profit, które do 24 lutego 2017 roku przedstawią plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. W szczególności organizacje pozarządowe będą musiały walczyć z korupcją, prowadzić propagandę równości płciowej i pokoju wśród kobiet i dzieci, a także chronić praw człowieka w strefie konfliktu. Na te cele UE przeznaczy 9,75 miliona euro z programów finansowania „Wsparcie Ukraińskiego Społeczeństwa Obywatelskiego”, „Organizacje Społeczeństwa Obywatelskiego i Lokalne Władze”, a także „Europejskie Narzędzia w Sferze Demokracji i Praw Człowieka”.

„Celem tego konkursu jest wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych na Ukrainie w promowaniu przejrzystego i kolegialnego zarządzania, demokratycznych reform i praw człowieka” — czytamy w opisie grantu na stronie wyszukiwania stypendystów Komisji Europejskiej.

W momencie publikacji artykułu służba prasowa Komisji Europejskiej nie udzieliła RT komentarza w związku z grantem.

© AP Photo/ Manu Brabo Za 10 lat Ukraina pokona korupcję i będzie odnoszącym sukcesy krajem

Zgodnie z dokumentem organizacje pozarządowe powinny przygotować plan działań w jednym lub kilku kierunkach. Prezentowane są także możliwe działania: stworzenie mediów oświetlających przypadki korupcji na Ukrainie; szkolenie wojskowych i policjantów w obronie swoich praw; informowanie społeczeństwa o prawach i problemach mniejszości, a także zaangażowanie w tę działalność wolontariuszy.

„Pierwszym kierunkiem jest wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu mocy prawa, demokratycznych reform i zwiększenia odpowiedzialności publicznej” — wyjaśniono w dokumencie.

Na przykład UE proponuje ukraińskim organizacjom pozarządowym zająć się promocją walki z korupcją, przeprowadzeniem „demokratyzacji” poprzez finansowanie partii politycznych. Ponadto organizacje będą musiały śledzić reformy systemu wyborczego, a także reformy w dziedzinie ochrony zdrowia i edukacji. Na te cele UE wyodrębni 3,5 miliona euro.

„Drugim kierunkiem jest zwiększenie roli społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu społecznie sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, pojednania i budowania pokoju, w tym poprzez wzmocnienie praw i możliwości kobiet i młodzieży” — czytamy w opisie do grantu.

© AFP 2016/ Jure Makovec Poroszenko: Ukraina ma teraz więcej powodów do optymizmu niż rok temu

W związku z tym Unia Europejska proponuje przyciągnąć kobiety i młodzież do procesów pokojowego rozwiązywania i zapobiegania konfliktów. Kwota finansowania tego kierunku wyniesie 2,41 miliona euro.

„Trzecim kierunkiem jest zwiększenie roli ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu praw człowieka i podstawowych wolności” — czytamy w dokumencie.

Komisja Europejska proponuje ukraińskim społecznikom zająć się obroną praw człowieka w strefach konfliktu. Ponadto ukraińskie organizacje pozarządowe, według autorów dokumentu, powinny również działać na Krymie. Organizacje pozarządowe muszą walczyć o wolność przemieszczania się, równości wobec prawa i równość płci. Europejczycy przydzielą takim organizacją 2,34 miliona euro.

„Czwartym kierunkiem jest wzmocnienie zgodności władz lokalnych z potrzebami ludzi, w tym promowanie zrównoważonego rozwoju lokalnego” — wyjaśniono w anonsie do grantu.

© AFP 2016/ Vasily Maximov Ukraina przygotowała pozew przeciwko Rosji za naruszenie Traktatu o przyjaźni

Mowa w szczególności o wzajemnej wymianie wiedzy między europejskimi i ukraińskimi władzami lokalnymi w kwestii rozwoju ochrony zdrowia i edukacji, a także skutecznego zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego. Na te cele UE przeznaczy 1,5 miliona euro.

Doktor nauk politycznych, profesor Uniwersytetu Moskiewskiego Andriej Manojło w rozmowie z RT zauważył podobieństwo celów finansowania przez UE organizacji społecznych Turcji i Ukrainy.

„Przypomina to turecki scenariusz — rozpoczęło się przygotowanie do «kolorowej rewolucji» na Ukrainie. Takie rewolucje zawsze zaczynają się od finansowego wsparcia organizacji pozarządowych: po pierwsze, na rachunkach organizacji osiadają pieniądze, które są wykorzystywane podczas „majdanów”, a po drugie, one zajmują się rekrutowanie aktywistów do udziału w masowych protestach, uczą ich walki z policją” — wyjaśnił ekspert.

Politolog zaznaczył, że Europejczycy oczekują szybkiej zmiany władzy na Ukrainie i zaczynają przygotowywać grunt do wystawienia swojego kandydata.