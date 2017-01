Niebezpieczne zbliżenia w powietrzu

Website Dover-Marina.com Rosja wycofuje swoje okręty z Syrii

Piloci Sił Powietrznych USA zawiadomili o „niebezpiecznych zbliżeniach" z rosyjskimi myśliwcami w przestrzeni powietrznej nad Syrią. Amerykanie wolą „ustępować drogi", żeby uniknąć zderzeń — pisze Wall Street Journal.Gazeta twierdzi, że pomimo podpisanego jesienią 2015 memorandum ws. bezpieczeństwa lotów w Syrii, niebezpieczne incydenty wciąż mają miejsce — amerykańscy piloci zarzucają rosyjskim kolegom, że nie znają oni zasad bezpiecznego manewrowania albo że nie chcą lub nie potrafią ich przestrzegać.

„Oni bardzo rzadko dają ustną odpowiedź. Bardzo rzadko usuwają się na bok. My ich przepuszczamy. Nie wiemy, co oni widzą czy czego nie widzą i nie chcemy, by zderzyli się z kimś z nas" — powiedział gazecie generał major Charles Corcoran.

Dowództwo Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych obawia się, że takie incydenty mogą wywołać nową falę napięcia między Moskwą i Waszyngtonem.„Według statystyk, kiedy dochodzi do katastrofy samolotu, przyczyną jest najczęściej jakaś usterka techniczna, a nie to, że ktoś go strącił. Jednak przy niejasności sytuacji i przy niezgodności działań w czasie wojny ludzie będą skłonni myśleć, że samolot rozbił się z powodu wrogich działań" — uważa pułkownik Sił Powietrznych USA Daniel Manning.

W październiku zeszłego roku Pentagon poinformował o niebezpiecznym zbliżeniu rosyjskiego i amerykańkiego samolotu w przestrzeni powietrznej nad Syrią, przyznając jednak, że nie miało ono wrogiego charakteru. W odpowiedzi rosyjskie Ministertwo Obrony oświadczyło, że zasady naruszył amerykański samolot wczesnego wykrywania i dozoru E-3 AWACS, który zbliżył się na odległość mniejszą niż 500 metrów do rosyjskiego myśliwca Su-35. W resorcie podkreślono, że dowództwo Sił Powietrznych USA przeprosiło za to zdarzenie.