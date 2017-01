Trump planuje przenieść ambasadę do Jerozolimy. Palestyna ostrzega

„Uprzedzono nas, że prezydent Trump może wezwać do przeniesienia ambasady w swoim przemówieniu inauguracyjnym" — wyjaśnia Mohamed Shtayyeh, bliski doradca prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa.

© AP Photo/ Petros Karadjias Minister obrony Izraela wezwał Żydów do opuszczenia Francji

Chodzi o jedną z przedwyborczych obietnic Donalda Trumpa, który zobowiązał się do uczynienia Jerozolimy stolicą Izraela i do przeniesienia do niej amerykańskiej ambasady, która na dany moment znajduje się w Tel Awiwie.

Władze palestyńskie wezwały także do manifestacji przeciwko możliwemu przeniesieniu meczetów i kościołów. Mohammad Shtayyeh powiedział, że taki krok będzie „policzkiem dla wspólnoty międzynarodowej i położy koniec porozumieniu izraelsko-palestyńskiemu" — donosi Financial Times.

„Nie zgodzimy się na to i nie zamierzamy nawet o tym rozmawiać. Co więcej, podejmiemy stosowne kroki. Uważamy całkiem poważnie, że unieważni to kwestię wzajemnego uznania między Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) i Izraelem" — ostrzegł doradca Mahmuda Abbasa.

© AP Photo/ Gali Tibbon Izrael odmawia wypełnienia rezolucji RB ONZ

Palestyński przywódca skierował wcześniej list do Donalda Trumpa, w którym przypomniał mu, że status Jerozolimy, jako jedna z najdrażliwszych kwestii uregulowania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, musi zostać umocowany w końcowym porozumieniu pokojowym, i ostrzegł go przed fatalnymi konsekwencjami takiej decyzji. Większość państw nie uznaje de iure suwerenności Izraela nad całą Jerozolimą, w związku z czym większość placówek dyplomatycznych mieści się w Tel Awiwie.

W piątek bliski doradca Abbasa Mahmud al-Habash ocenił, że przeniesienie ambasady do Jerozolimy będzie „oznaczać wypowiedzenie wojny muzułmanom".