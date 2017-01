Juszczenko: „Ukraińcy żyją jak w rezerwacie"

„W naszym życiu coraz mniej języka ukraińskiego. Ukraińcy żyją jak w rezerwacie, w którym racjonują nam ukraińskie pieśni, a zaraz zaczną nam racjonować ukraiński język, ukraińskie powietrze" — powiedział Juszczenko.

Juszczenko zauważył też, że konsekwencje wydarzeń lat 2013-2014 okazały się różne dla ich bezpośrednich uczestników i organizatorów. „ Majdan wyszedł na dobre tym, którzy stali na trybunie. I Majdan nie wyszedł na dobre tym, którzy stali na placu" — powiedział Juszczenko.

W listopadzie weszła w życie ustawa, w myśl której co czwarty utwór na antenie rozgłośni radiowych powinien być w języku ukraińskim. W pierwszym roku obowiązywania ustawy ukraińskojęzyczne utwory muzyczne mają stanowić 25% muzycznych programów, od drugiego roku ich udział ma wzrosnąć do 30%, a od trzeciego roku, do 35%.

Wiktor Juszczenko objął władzę po pomarańczowej rewolucji z 2005 roku. Urząd prezydenta zajmował do 2010 roku, kiedy to zastąpił go Wiktor Janukowycz.