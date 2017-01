Raiffeisen Research: Zmiana stosunków Rosji i USA znacznie wpłynie na Kijów

Press-service of Russian Emergency Situations Ministry Media: Śledztwo wykluczyło wersję o ataku terrorystycznym na pokładzie Tu-154

„Jakiekolwiek istotne zmiany w stosunkach między Rosją i USA będą miały poważne i złożone konsekwencje dla polityki wewnętrznej i zagranicznej Ukrainy a także gospodarki kraju z powodu jej zależności od międzynarodowej i dwustronnej zachodniej pomocy finansowej i kluczowej roli zachodnich instytutów w reformowaniu struktur państwowych kraju" — czytamy w dokumencie.

Jednocześnie analitycy podkreślają, że ponieważ nowa amerykańska administracja nie zacznie działać do 20 stycznia, w tej chwili mogą jedynie snuć przypuszczenia co do jej przyszłych kroków politycznych.

Wyniki wyborów prezydenckich wywołały obawy, że potencjalne „porozumienie" między Waszyngtonem i Moskwą może doprowadzić do niepewności i spadku wsparcia przez USA krajów Europy Wschodniej. Poza tym oświadczenia prezydenta elekta Donalda Trumpa podczas wyścigu wyborczego oraz po wyborach a także niektóre jego nominacje wzbudzają niepokój w Ukrainie — czytamy w raporcie.

Z gospodarczego punktu widzenia bardzo negatywnym scenariuszem rozwoju wydarzeń byłyby zaburzenia w bieżącym programie kredytowania MFW w zamian za reformy, który ma potrwać do 2018 roku.

„W poszczególnych punktach ukraińskie władze z trudem zachowywały program, ponieważ uzasadnione interesy gospodarcze przeszkadzają Ukrainie w całkowitym wykonaniu jego warunków. Biorąc to pod uwagę uważamy, że w decyzjach rady zarządzających MFW co do dalszego udzielania wsparcia Ukrainie był obecny element (geo)polityczny" — czytamy w raporcie.

Jak uważają eksperci Raiffeisen Research, po dojściu do władzy administracji Trumpa i ze względu na ważną rolę USA w MFW „ukraińskim władzom będzie trudniej zapewniać kontynuowanie programu MFW, jeśli kluczowe warunki, takie jak walka z korupcją i forsowanie reform strukturalnych nie zostaną wypełnione".

Ukraińskie władze mogą oczywiście „aktywizować swoje wysiłki w celu wypełnienia minimalnych warunków bieżącego programu" — uważają analitycy. Co się tyczy reform w Ukrainie, jeśli zainteresowanie USA ich powodzeniem osłabnie, szanse na ich wdrożenie mogą się zmniejszyć.

Z raportu wynika, że w europejskich stolicach już od pewnego czasu czuje się tak zwane „ukraińskie zmęczenie". W raporcie została wspomniana pomoc finansowa USA dla Ukrainy w postaci objęcia gwarancją obligacji państwowych. Pomimo że nowych gwarancji nie przewidziano, administracja Trumpa może z większą niechęcią podchodzić do możliwości przyznania dwustronnej pomocy finansowej dla Kijowa niż poprzednia administracja. Nie wzbudza to niezwłocznych obaw o stabilność finansową kraju, lecz nie można nie doceniać wpływu psychologicznego zmniejszenia bezpośredniej pomocy USA. Jeśli wsparcie Ukrainy ze strony USA zostanie zmniejszone, to państwo może zostać „zdane na UE". Jednak autorzy raportu „nie widzą na szczeblu UE silnej chęci udzielenia odważnego dodatkowego wsparcia Ukrainie".

Ważne jest, że za główny scenariusz rozwoju wydarzeń na Ukrainie eksperci uważają dalsze udzielanie pożyczek przez MFW, ponadto piszą, że szanse na uzyskanie kolejnej transzy pod koniec stycznia lub na początku lutego w ostatnim czasie wzrosły.

„Tym niemniej w Ukrainie w świetle wybrania Trumpa już zaczęły się gorące dyskusje na temat polityki zagranicznej, które mogą doprowadzić do korekcji ukraińskiego stanowiska politycznego w 2017 roku" — czytamy w dokumencie.