Klaus: sankcje to po prostu głupota

Moskwa gości znanych polityków i ekpertów na VIII Forum Gajdarowskim. Jednym z takich jest były prezydent Czech Václav Klaus. Korespondent Sputnik Polska Leonid Swiridow zadał Panu Prezydentowi parę pytań…

— Panie Prezydencie, jakie Pana zdaniem perspektywy ma strefa euro? Niektóre państwa, na przykład, Włochy, zastanawiają się nad wyjściem z niej. Natomiast Czechy i Polska na razie nie planują przestawienia się na euro. Czy obecnie ma sens dołączenie do strefy euro?

— Jestem zapalonym przeciwnikiem euro, jestem zapalonym przeciwnikiem wspólnej waluty europejskiej dla bardzo różnorodnych krajów. Myślę, że sprawdziło się to w praktyce. Poza tym nie widzę przyczyn, dla których Republika Czech miałaby wchodzić do strefy euro. Tym bardziej, że wyniki wszystkich sondaży opinii publicznej pokazują, że ludzie tego nie chcą.

Uważam, że jest to najsilniejsze „nie" w całej Europie, nie wiem, jak mają się sprawy w Polsce. Tam podchodzi się do tego łagodniej.

Ale całkiem nie zgadzam się z Państwem, że niektóre państwa planują wystąpić ze strefy euro. Wiem, że Włochy mają ogromne problemy i nie wiem, po co mają zostawać w strefie euro, ale nie słyszałem żadnej poważnej opinii, że może dojść do czegoś podobnego.

— Czy wprowadzone przez UE sankcje przeciwko Rosji osiągnęły swój cel? Czy w ogóle miały sens? Ile przy tym straciła sama Europa? Jak Pan myśli, kiedy mogą zostać zniesione?

— Ile pytań naraz. Po pierwsze nie wiem, sądzę, że byłoby racjonalne ich zniesienie, te sankcje nie dały nic i Republika Czeska nie jest ich fanatyczną zwolenniczką. To, że te sankcje niewątpliwie osłabiły rosyjską gospodarkę, nie ulega wątpliwości. Widzi Pan Bóg, że chciałbym zobaczyć jakąś ilościową ocenę, w czym to dokładnie się przejawia.

Myślę, że z jednej strony osłabiło to handel, lecz najważniejsze, że pogorszyło to sytuację inwestycyjną i doprowadziło do tego, że szereg zagranicznych firm przestał inwestować w Rosję — a jest to poważniejszy efekt niż zmniejszenie asortymentu.

Niektóre nasze zakłady oczywiście słono za to płacą, dobrze o tym wiem. Po prostu uważam, że to głupio.

— Panie Prezydencie, jak Pana zdaniem zmieni się Europa i świat po Brexicie? Jaką przyszłość mają europejskie procesy integracyjne?

— To (pytanie) na cały wykład, a nie na jedno zdanie. Uważam, że Brexit, decyzja o Brexicie jest pozytywnym krokiem. Gorąco go powitałem. Myślę, że w ten sposób miliony ludzi masowo potwierdziły, że nie chcą europejskiego procesu integracyjnego w obecnej formie.

Faktycznie Brytyjczycy jako jedyni mieli możliwość powiedzieć o tym na głos.

Ponieważ gdzie indziej takie referendum nie odbędzie się, brukselscy politycy dość wyraźnie wyjaśnili wszystkim krajom, że nie należy tego robić. Z jednej strony moim zdaniem był to ważny sygnał, z drugiej — nie sądzę, że będą kolejne exit'y. Pod tym względem Wielka Brytania była unikalna, wyjątkowa z 1001 powodów, nie w ostatniej kolejności dlatego, że Wielka Brytania to wyspa niedaleko Europy, a nie jakieś państwo w środku Europy, jak na przykład Czechy. W związku z tym nie spodziewam się kolejnych exit'ów, jedynie mogą zostać złagodzone warunki europejskiego procesu unifikacji.

— Czy będzie to Europa kilku prędkości lub kilku poziomów?

— Nie wiem. Jest to jedna z możliwości.

— Kiedy Pan po raz ostatni był w Rosji? Jak kraj się zmienił od czasu ostatniej Pana wizyty?

— Po raz ostatni byłem tu gdzieś w Soczi, na Forum Wałdajskim dwa lata temu. Z lotniska zostałem dosłownie zabrany w góry (2300 m), więc Rosji wcale nie widziałem poza nowoczesnymi hotelami zbudowanymi przed Olimpiadą w Soczi. Nie widziałem w Rosji nic już prawie od trzech lat, kiedy po raz ostatni tu byłem.

Myślę, że Moskwa jest bardzo ożywiona, wybudowano tu wiele wszystkiego, wiele nowych budynków. Jestem zaskoczony tym, że bez względu na mrozy i obfite opady śniegu na głównych moskiewskich ulicach i chodnikach nie ma śniegu. Są to wrażenia jedynie po kilku godzinach w Moskwie.

— Panie Prezydencie, jak Pana zdaniem zmieni się polityka zagraniczna Europy i Czech po zaprzysiężeniu nowego prezydenta USA?

— Po pierwsze powinniśmy poczekać na zmiany, które ma wprowadzić amerykański prezydent, i Europa dopiero zobaczy, co robi. Podzielam rozsądne zdanie, że trzeba poczekać kilka dni, teraz już naprawdę kilka dni, i nie spekulować na temat poszczególnych kroków prezydenta Trumpa, poszczególnych nominacji i oświadczeń, które złożył. Uważam, że byłoby rozsądnie poczekać na jego przemówienie inauguracyjne, które już ma być poważnym wystąpieniem i poważnym określeniem jego priorytetów i wówczas wszyscy zmądrzejemy.