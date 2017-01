System S-400 rozpoczął służbę na Krymie

„Uzbrojenie gwardyjskiego rakietowego pułku obrony powietrznej zostało uzupełniane o nowoczesny system obrony powietrznej S-400 „Triumf” w 2016 roku. Skład osobowy pułku pomyślnie przeszedł przekwalifikowanie i w sierpniu ubiegłego roku w ramach ćwiczeń „Kaukaz 2016” odbyły się szkoleniowe wystrzały rakietowe” — czytamy w oświadczeniu.

S-400 „Triumf” to rosyjski przeciwlotniczy system rakietowy dużego i średniego zasięgu. Może on prowadzić ogień jednocześnie do 36 celów z naprowadzeniem na nie do 72 pocisków. „Triumf” wykrywa cele w odległości do 600 kilometrów. Rakiety są uruchamiane pionowo, a urządzenie może prowadzić ostrzał celów we wszystkich kierunkach. S-400 może również wykorzystywać różne typy pocisków do niszczenia różnych celów. „Triumf” zapewnia ochronę przed pociskami manewrującymi, balistycznymi, helikopterami, samolotami na wysokości od kilku metrów do kilkudziesięciu kilometrów.