Haker Guccifer 2.0 zaprzeczył jego związkom z Rosją

„Mam nadzieję, że stęskniliście się za mną. Chociaż widzę, że nie dają Wam zapomnieć o mnie. Wywiad USA opublikował kilka raportów, przekonując, że mam związek z Rosją. Chcę wyjaśnić, że te zarzuty są bezpodstawne” — napisał haker na swoim blogu.

„Techniczne dowody zawarte w raportach nie wytrzymują krytyki. Jest to grubiańska podróbka” — dodał Guccifer 2.0.

Zauważył, że informację o programie hakerskim, który on rzekomo wykorzystał do włamania, autorzy wzięli z Internetu. Wielu hakerów korzysta z tego programu, a ten szczegół został dodany do dokumentu, aby uczynić go bardziej wiarygodnym, uważa.

„Wykorzystałem inną metodę, aby włamać się do systemu Narodowego Komitetu Partii Demokratycznej USA. Znalazłem lukę w oprogramowaniu NGP VAN, zainstalowanym na komputerach komitetu demokratycznego” — oświadczył haker.

„Jest oczywiste, że wywiad świadomie fałszuje dowody. Moim zdaniem oni grają na korzyść Demokratów, którzy próbują obwinić zagraniczne podmioty o swoją porażkę (w wyborach — red.). Administracji Obamy został tylko tydzień i myślę, że w tym czasie zobaczymy więcej fałszywek” — podsumował Guccifer.

Wywiad USA na początku stycznia poinformował, że rzekomo Główna Dyrekcja Wywiadu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji stoi za hakerem Guccifer 2.0 i stroną internetową DCLeaks.com, które mają związek z cyberatakami na amerykańskie systemy komputerowe.

CIA, FBI i NSA 6 stycznia opublikowały raport, w którym po raz kolejny oskarżyły Rosję o „ingerencję w amerykańskie wybory”. Przy czym z raportu wynikało, że służby specjalne USA wyciągają wnioski na temat „tajnych operacji Rosji, mających na celu wpływanie na wybory” na podstawie reportaży rosyjskiej telewizji i zapisów w sieciach społecznościowych.